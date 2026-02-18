GATINEAU, QC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, sera à Windsor pour discuter du plan du gouvernement du Canada visant à bâtir une économie plus forte et à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens.

La ministre Hajdu soulignera les dernières mesures annoncées par le gouvernement, notamment la nouvelle allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, ainsi que les initiatives qui servent à lutter contre l'insécurité alimentaire.

Les médias sont invités à une visite avec séance de photos, suivi d'un point de presse.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le mercredi 18 février 2026



Heure : Visite et séance de photos - 11 h (HNE)

Point de presse - 11 h 30 (HNE)



Lieu : UHC - Hub of Opportunities

6955 Cantelon Drive

Windsor (Ontario)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

Renseignements : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]