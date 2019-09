Avis aux médias - La ministre Tassi annoncera un appui à des projets favorisant le multiculturalisme et la lutte contre le racisme

L'honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés et députée de Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas, annoncera un financement en appui à des projets favorisant le multiculturalisme et luttant contre le racisme et la discrimination

HAMILTON, ON, le 6 sept. 2019 /CNW/ - L'honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés et députée de Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas, annoncera lundi le financement de projets dans le cadre du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme. Elle fera cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le lundi 9 septembre 2019

HEURE :

9 h

LIEU :

Empowerment Squared

162, rue King William, pièce 103

Hamilton (Ontario)

