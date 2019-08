Avis aux médias - La ministre Mélanie Joly annoncera un appui pour le Shaw Festival Theatre dans la région du Niagara

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, annonce un appui aux arts et à la culture

NIAGARA-ON-THE-LAKE, ON, le 19 août 2019 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, annoncera mardi un investissement dans les arts et la culture dans la région du Niagara. Elle fera cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme. Elle sera accompagnée de Vance Badawey, député de Niagara-Centre, et de Chris Bittle, député de St. Catharines.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mardi 20 août 2019

HEURE :

10 h 00

LIEU :

Shaw Festival Theatre

10, Queen's Parade

Niagara-on-the-Lake (Ontario)

