Avis aux médias - La ministre Lebouthillier souligne la fin de la période des déclarations de revenus des particuliers de 2019

HAMILTON, ON, le 30 mai 2019 /CNW/ - L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, et Deb Schulte, secrétaire parlementaire de la ministre, souligneront la fin de la période des déclarations de revenus des particuliers en compagnie d'employés de l'ARC. À cette occasion, elles souligneront, entre autres choses, le succès du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt, la modernisation de la plateforme des centres d'appels et le Service de centre de contacts hébergés.

Un point de presse suivra.

Date

Le vendredi 31 mai 2019

Lieu

Bureau des services fiscaux de Hamilton Niagara

55, rue Bay Nord

Hamilton (Ontario)

L8R 3P7

Heure

10 h 00 (arrivée des médias à 9 h 45)

SOURCE Agence du revenu du Canada

Renseignements: Émilie Gagnon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Revenu national, 613-299-5412, emilie.gagnon@cra-arc.gc.ca; Relations avec les médias, Agence du revenu du Canada, 613-948-8366, cra-arc.media@cra-arc.gc.ca

