Avis aux médias - La ministre Lebouthillier annoncera un appui financier à la Nation Micmac de Gespeg pour un projet de préservation de la langue micmaque dans la région de Gaspé

Développement de nouveaux outils linguistiques pour préserver la langue micmaque à Gaspé

GASPÉ, QC, le 9 juill. 2019 /CNW/ - L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, annoncera l'octroi d'une contribution financière à la Nation Micmac de Gespeg mercredi dans le cadre d'un projet visant la préservation et la revitalisation des langues et cultures autochtones de la région de Gaspé. Elle fera cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Voici les détails :

Le mercredi 10 juillet 2019

9h30

Site d'interprétation Micmac de Gespeg

783, boulevard de Pointe-Navarre

Gaspé (Québec)

SOURCE Patrimoine canadien

