GATINEAU, QC, le 15 août 2024 /CNW/ - La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, l'honorable Kamal Khera, et la ministre de la Santé mentale et des Dépendances, l'honorable Ya'ara Saks, rendront visite aux employés d'un organisme afin de discuter des récents investissements du gouvernement visant à mieux soutenir les travailleurs des métiers spécialisés.

La visite sera faite au nom du ministre de l'Emploi, du Développement de la main‑d'œuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault.

Les médias sont invités à la visite. Un point de presse suivra celle‑ci.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le vendredi 16 août 2024 Heure : 12 h (HAE)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

