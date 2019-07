Avis aux médias - La ministre Joly et le ministre Wilson feront une annonce au sujet du projet de modernisation de l'édifice Gustave-Blanche à l'Université Sainte-Anne

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, et l'honorable Gordon Wilson, ministre de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse, feront une annonce au sujet du projet de modernisation de l'édifice Gustave-Blanche à l'Université Sainte-Anne

POINTE-DE-L'ÉGLISE, NS, le 9 juill. 2019 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, et l'honorable Gordon Wilson, ministre de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse, feront une annonce mercredi au sujet du projet de modernisation de l'édifice Gustave-Blanche à l'Université Sainte-Anne, qui profitera à la population étudiante et à la communauté de Clare.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mercredi 10 juillet 2019

HEURE :

9 h

LIEU :

Université Sainte-Anne

Chapelle, 2e étage, édifice Gustave-Blanche

Pointe-de-l'Église (Nouvelle-Écosse)

