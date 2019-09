Avis aux médias - La ministre Joly annoncera un appui en faveur de l'enseignement dans la langue officielle de la minorité et de la langue seconde au pays

Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, pour une annonce importante en matière d'enseignement dans la langue officielle de la minorité et de la langue seconde au pays

OTTAWA, le 3 sept. 2019 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, annoncera mercredi un nouveau protocole d'entente avec les provinces et territoires pour soutenir l'enseignement pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire et de la langue seconde.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le 4 septembre 2019

HEURE :

10 h 15

LIEU :

École élémentaire publique Louise-Arbour

175, rue Beech

Ottawa (Ontario)

