GATINEAU, QC, le 19 nov. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, tiendra un événement au Hub350 à Kanata afin de souligner les investissements du budget fédéral visant à soutenir les possibilités d'emploi pour les jeunes Canadiens.

La ministre sera accompagnée de la secrétaire parlementaire du ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et secrétaire parlementaire du secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) et députée de Kanata, l'honorable Jenna Sudds.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le jeudi 20 novembre 2025 Heure : 11 h (HNE) Lieu : Hub350

350 Legget Drive

Kanata (Ontario)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

