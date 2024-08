OTTAWA, ON, le 12 août 2024 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national, accompagnée d'Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et Secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, soulignera un investissement fédéral dans un projet novateur en matière d'innovation dans le domaine des batteries. Une visite de l'usine aura lieu avec les représentants de l'entreprise Calogy Solutions.

Suivant cet événement, un point de presse aura lieu.

Date : 13 août 2024

Heure : 10 h 30, heure de l'Est

Lieu : Calogy Solutions, 4445 Rue Robitaille, Sherbrooke, QC J1L 2Y9

J1L 2Y9 RSVP : Les représentants des médias accrédités qui souhaitent participer sont priés de s'inscrire à l'avance par courriel en écrivant à [email protected]

Personne-ressource

Justine Lesage

Gestionnaire des enjeux

Cabinet de la ministre du Revenu national

justine.lesage @cra-arc.gc.ca

Relations avec les médias

Agence du revenu du Canada

613-948-8366

[email protected]

