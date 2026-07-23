Bâtir un réseau électrique plus solide dans les Maritimes

CHARLOTTETOWN, PE, le 23 juill. 2026 /CNW/ -- Considérant que la demande d'électricité devrait doubler d'ici 2050, l'adoption d'approches de portée provinciale ne suffit plus pour relever les défis auxquels se mesure notre réseau en 2026, et les coûts de cette fragmentation ne cessent de croître. C'est pourquoi le gouvernement du Canada travaille avec les provinces et les territoires à bâtir un réseau électrique plus interconnecté qui favorise l'accessibilité financière, la sécurité et la prospérité d'un océan à l'autre.

Aujourd'hui, en marge de la réunion des premiers ministres à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), les premiers ministres du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard ont signé un protocole d'entente destiné à faire progresser la coopération régionale en matière d'électricité et l'intégration des réseaux électriques dans les Maritimes. Le protocole d'entente, qui a reçu l'appui du gouvernement du Canada, met en place un processus de collaboration visant à trouver des solutions de nature réglementaire, législative et opérationnelle pour renforcer la planification et la coopération en matière d'électricité à l'échelle régionale ainsi qu'à élaborer une feuille de route commune qui permettra de créer un réseau électrique plus intégré dans les Maritimes.

Au cours des cinq dernières années, les coûts énergétiques ont considérablement augmenté au Canada atlantique, à un rythme plus rapide que le revenu médian des ménages et que le PIB. En parallèle, les limites des systèmes actuels freinent le développement économique et la productivité, tandis que nous avons besoin de toujours plus de capitaux pour maintenir la fiabilité du réseau et faire progresser la décarbonation. Dans le cadre du nouveau protocole d'entente, la coordination des trois réseaux des Maritimes en un seul et même réseau d'électricité pourrait réduire les coûts pour les familles et les entreprises de la région, renforcer la fiabilité du réseau en cas d'intempéries ou de pics de demande ainsi qu'attirer les investissements dont notre économie a besoin. Cette approche, unique en son genre au Canada, contribuera grandement à renforcer la sécurité énergétique et la compétitivité économique de la région sur le long terme; elle pourrait également favoriser le développement de l'énergie renouvelable, améliorer la flexibilité du réseau et réduire le dédoublement des investissements.

Dans la foulée de l'approche collaborative énoncée dans le document Propulser un Canada fort : Une stratégie nationale pour une économie canadienne électrifiée, le gouvernement du Canada a collaboré avec les provinces de l'Atlantique à l'élaboration de ce protocole d'entente et poursuivra ce travail avec les provinces afin de cerner et d'appuyer des mesures favorisant une coopération régionale accrue, une planification intégrée des réseaux électriques et l'expansion des interconnexions électriques entre les provinces.

Dans le cadre de son engagement visant à bâtir une économie forte, sûre et abordable au Canada, le gouvernement fédéral continuera de favoriser une approche « Équipe Canada » afin de créer un réseau électrique plus robuste et mieux interconnecté, tout en renforçant la sécurité énergétique et économique pour l'ensemble de la population canadienne.

Citations

« L'aménagement d'un réseau d'électricité plus efficace et mieux connecté est essentiel pour assurer notre sécurité énergétique, soutenir notre croissance économique et maintenir un coût de la vie abordable, comme les Canadiens sont en droit de s'y attendre. Nous sommes fiers de nous allier aux provinces de l'Atlantique pour renforcer la collaboration régionale dans le secteur de l'électricité. C'est en unissant nos efforts que nous pourrons bâtir un réseau électrique fiable, abordable et propre qui procurera des avantages aux Canadiens pour les générations à venir. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Un réseau électrique plus interconnecté dans la région des Maritimes va permettre de réduire les coûts pour les résidents et d'améliorer la fiabilité du réseau à travers notre région. C'est ça, le fédéralisme coopératif en action - travailler ensemble, entre juridictions, afin d'offrir des bénéfices durables aux gens des provinces maritimes et de partout au Canada. »

L'honorable Dominic LeBlanc

Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne

« Nous n'avons jamais adopté une approche régionale de l'électricité auparavant. Le gouvernement fédéral rassemble les provinces de l'Atlantique pour mieux connecter nos réseaux électriques les uns avec les autres. En planifiant ensemble plutôt que séparément, nous ferons un meilleur usage de l'électricité que nous produisons déjà, nous serons mieux outillés pour nous aider mutuellement en cas de tempêtes, de pannes ou en périodes de forte demande et nous contribuerons à maintenir le coût de l'électricité à un niveau abordable pour les Canadiens des provinces de l'Atlantique sur le long terme. »

L'honorable Sean Fraser

Ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Au cours des cinq dernières années, la Nouvelle-Écosse a fait d'importantes avancées dans la modernisation de son réseau électrique, et il est de son devoir envers les clients de continuer à envisager d'autres mesures permettant d'améliorer le système. Si cette évaluation indique que la collaboration régionale permettra de réaliser des économies et d'apporter une valeur ajoutée pour les Néo-Écossais ainsi que d'améliorer la fiabilité du réseau dans les trois provinces, nous serions alors très intéressés à adopter de nouvelles approches. »

L'honorable Tim Houston

Premier ministre de la Nouvelle-Écosse

« Le Nouveau-Brunswick fait figure de pôle énergétique dans les Maritimes. Qu'il s'agisse de son rôle de chef de file dans le domaine de l'énergie nucléaire ou du renforcement des interconnexions électriques dans la région, le Nouveau-Brunswick est bien placé pour contribuer à l'aménagement d'un réseau électrique plus propre, plus abordable, plus fiable et plus résilient. En unissant nos forces avec celles de nos voisins, le Nouveau-Brunswick sera en mesure de propulser l'avenir énergétique du Canada. »

L'honorable Susan Holt

Première ministre du Nouveau-Brunswick

« En tant que provinces, nous sommes plus fortes si nous unissons nos efforts. Ce protocole d'entente rassemble les provinces des Maritimes pour renforcer la planification régionale en matière d'électricité et pour bâtir un système plus interconnecté qui profitera à tous. Pour l'Île-du-Prince-Édouard, il s'agit ici d'améliorer la fiabilité, de favoriser la croissance économique et de contribuer à garantir que les habitants de l'île disposent d'un réseau énergétique sûr, comme ils le méritent. »

L'honorable Rob Lantz

Premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

Faits en bref

À l'heure actuelle, environ 80 % de l'électricité canadienne est produite sans émissions.

Le Canada affiche les tarifs d'électricité résidentiels les plus bas du G7 et les deuxièmes tarifs d'électricité industriels les plus bas du G7 et de l'OCDE, en plus de se classer au 2 e rang des pays du G7 pour la part de production d'énergie propre.

rang des pays du G7 pour la part de production d'énergie propre. À l'échelle mondiale, environ 3 000 milliards de dollars sont dépensés chaque année pour les réseaux électriques, l'efficacité énergétique et l'électrification, et la nouvelle électricité produite provient en grande partie d'énergies propres. Selon l'Agence internationale de l'énergie, d'ici 2030, les énergies renouvelables devraient contribuer à la plus grande part de la production d'électricité mondiale.

Liens pertinents

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]