Avis aux médias - La ministre Chantal Rouleau annoncera un investissement visant à favoriser l'inclusion sociale des personnes marginalisées au Québec

DRUMMONDVILLE, QC, le 20 mars 2026 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, invite les représentantes et représentants des médias à assister à une conférence de presse au cours de laquelle elle procédera à l'annonce d'un investissement visant à favoriser l'inclusion sociale des personnes marginalisées au Québec.

Date : 20 mars 2026



Heure : 10 h 30



Lieu : Drummondville (Le lieu vous sera précisé au moment de votre inscription.)

Merci de confirmer votre présence à l'adresse [email protected] .

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Source : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 514 618-5167; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]