OAKVILLE, ON, le 7 mars 2025 /CNW/ - La ministre des Transports et du Commerce intérieur, l'honorable Anita Anand, et le ministre de la Défense nationale, l'honorable Bill Blair, feront le point sur le Plan d'action national pour lutter contre le vol de véhicules.

Date :

Le samedi 8 mars 2025

Heure :

9 h 30 (heure normale de l'est)

Endroit :

Centre régional de Halton

1151, chemin Bronte

Oakville (Ontario)

L6M 3L1

Les représentants des médias et les membres du public désirant être présents sont priés de s'inscrire par courriel auprès de l'équipe des Relations avec les médias de Transports Canada.

Notes à l'intention des médias

Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 8 mars » dans l'objet du courriel.

Veuillez garer votre véhicule dans le parc de stationnement A et utiliser l'entrée de l'édifice de l'Ouest/de la salle du conseil pour entrer dans le bâtiment.

Les représentants des médias qui assisteront à l'événement sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 15.

