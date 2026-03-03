CAP-BRETON, NS, le 3 mars 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ainsi que le chef Terrance Paul de la Première Nation Membertou, feront une annonce importante concernant les terres de réserve et le développement économique de la Première Nation.

Date : Le 4 mars 2026

Heure : 13 h 30 (HA)

Lieu :

Membertou Trade Centre

50 Autwen Ma'sl Awti, Membertou (N.-É.) B1S 3W3

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour plus de renseignements : Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected], 1-819-661-1538; Relations avec les médias, RCAANC, [email protected]; Kelsea MacNeil - Directrice, Relations Publiques et développement des affaires, Société de développement de Membertou, [email protected], 902-578-4858, 902-562-6826 poste 5023