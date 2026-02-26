/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Gull-Masty fera une annonce concernant le principe de Jordan/ English
26 févr, 2026, 06:00 ET
OTTAWA, ON, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, tiendra une conférence de presse et une disponibilité médiatique afin de fournir de l'information importante concernant le principe de Jordan.
Participation des médias :
Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire canadienne.
Date : Le jeudi 26 février 2026
Heure : 15 h 45 (HE)
Lieu :
Édifice de l'Ouest, foyer, 2ème étage
111, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
Pour plus de renseignements (médias) : Livi McElrea, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]
