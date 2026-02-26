OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ DES ALGONQUINS, ON, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Le principe de Jordan vise avant tout à garantir aux enfants des Premières Nations un accès égal aux soins et aux services dont ils ont besoin pour mener une vie saine et heureuse.

Aujourd'hui, l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, a annoncé que le gouvernement fédéral s'engageait à investir 1,55 milliard de dollars pour renouveler le principe de Jordan jusqu'au 31 mars 2027. Cet investissement répond à la demande soutenue observée au cours de la dernière décennie et permettra de protéger l'accès ininterrompu aux services essentiels pour les enfants.

Le renouvellement apporte une stabilité immédiate aux familles et permet aux communautés de fournir des services en toute confiance, alors que les efforts de réforme du principe de Jordan se poursuivent en partenariat avec les dirigeants et les familles des Premières Nations.

Citations

« Les enfants sont au cœur de ce que nous sommes en tant que Premières Nations. Le principe de Jordan doit fonctionner pour ceux et celles qui en dépendent. En nous engageant à investir 1,55 milliard de dollars au cours de la prochaine année, nous réduisons l'incertitude et renforçons la stabilité pour les communautés. Nous continuerons de collaborer avec les dirigeants et les familles des Premières Nations afin de faire en sorte que le principe de Jordan demeure prévisible, concret et fondé sur l'équité et le respect. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

« Nous savons que nos communautés réussissent lorsque les enfants et les familles qui y vivent disposent du soutien nécessaire pour mener une vie heureuse et en santé. Le renouvellement de l'investissement dans le principe de Jordan fait en sorte que les enfants pourront continuer d'avoir accès aux services essentiels dont ils ont besoin pour grandir, apprendre et s'épanouir. »

Ginette Lavack

Secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et députée de Saint-Boniface - Saint-Vital

Faits en bref

Le principe de Jordan vise à s'assurer que les enfants des Premières Nations bénéficient sans délai ni discrimination des services essentiels du gouvernement en raison de leur identité autochtone ou de leur lieu de résidence.

Le principe de Jordan permet aux familles de soumettre des demandes pour des services médicaux et de santé mentale, des services de soutien en éducation de la physiothérapie et bien plus encore.

Entre juillet 2016 et le 30 septembre 2025, plus de 10 millions de produits, services et mesures de soutien ont été approuvés dans le cadre du principe de Jordan.

