TORONTO, le 28 févr. 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, et l'honorable Jay MacDonald, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre de la Justice du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, annonceront, lors de la réception Invest North of 60, des mesures visant à renforcer la coordination réglementaire de l'exploitation des ressources naturelles dans les Territoires du Nord-Ouest.

Date : Le dimanche 1er mars 2026

Heure : 19 h 30 (HE)

Veuillez arriver 15 minutes à l'avance, car les discours commenceront à 19 h 30 (HE).

Lieu :

75, rue Lower Simcoe

Toronto, Ontario

M5J 3A6

Suivez-nous sur X :

GouvCan -- Nord (@GouvCanNord) / X

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour plus de renseignements : Erika Lashbrook Knutson, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Chartrand, Ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, [email protected], 343-542-0131; Relations avec les médias, RCAANC, [email protected]