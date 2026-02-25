OTTAWA, ON, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, tiendra une conférence de presse et une disponibilité médiatique afin de fournir de l'information importante concernant le principe de Jordan.

Participation des médias :

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire canadienne.

Date : Le jeudi 26 février 2026

Heure : 15 h 45 (HE)

Lieu :

Édifice de l'Ouest, foyer, 2ème étage

111, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

Pour plus de renseignements (médias) : Livi McElrea, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]