Avis aux médias - La GRC participe à l'édition 2019 du Tour de Golden Horseshoe pour le programme Policiers contre le cancer

NIAGARA FALLS, ON, le 16 sept. 2019 /CNW/ - Cinq membres ontariens de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) vont participer à la collecte de fonds du programme Policiers contre le cancer, qui se met en marche aujourd'hui au quartier général du Service de police régional de Niagara.

L'événement, qui aura lieu du 16 au 20 septembre, accueillera notre équipe dans le cadre de la randonnée cycliste de 500 kilomètres du programme Policiers contre le cancer au travers de la région de Niagara. Le programme Policiers contre le cancer fait rouler à vélo des membres des forces de l'ordre et des services d'urgence dans le but d'amasser des fonds, au fil du parcours et des communautés, au profit de la recherche sur le cancer infantile et d'autres services de soutien de la Société canadienne du cancer.

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

