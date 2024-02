AVIS AUX MÉDIAS - Inauguration d'une maison d'hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale

MONTRÉAL, le 1er févr. 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Martine Biron, ainsi que la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, invitent les représentantes et représentants des médias à l'inauguration d'une maison d'hébergement de deuxième étape pour les femmes victimes de violence conjugale ainsi que leurs enfants. Seront également présentes la mairesse de l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Mme Caroline Bourgeois ainsi que la mairesse de Montréal-Est, Mme Anne Saint-Laurent.

Date : Le vendredi 2 février 2024 Heure : 11 h Lieu : Pointe-aux-Trembles

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

