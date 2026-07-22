AVIS AUX MÉDIAS - Disponibilité médiatique de Rafael Payare et André Robitaille - Fête de Saint-Laurent avec l'OSM

SAINT-LAURENT, QC, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- À l'occasion de la venue de l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) à la Fête de Saint‑Laurent du 6 août prochain, Rafael Payare, directeur musical et artistique de l'OSM, sera disponible pour répondre aux questions des médias. Il dirigera l'OSM pour un concert gratuit au parc Marcel‑Laurin dans le cadre du programme « L'OSM dans les parcs ». Cet événement d'envergure sera animé par André Robitaille, célèbre acteur et metteur en scène, également disponible pour des entrevues avec les médias.

Disponibilité médiatique de Rafael Payare et André Robitaille le 6 août 2026 à la Fête de Saint-Laurent.

Qui : Rafael Payare, directeur musical et artistique de l'OSM

André Robitaille, animateur Date : Jeudi 6 août 2026 Heure : 18 h 45 à 19 h 15 Lieu : Parc Marcel-Laurin (à côté de l'aréna Raymond-Bourque)

2345, boulevard Thimens, Saint-Laurent, QC H4R 1T4 Format : Entrevues individuelles

Ce concert est le point culminant d'une programmation estivale riche, gratuite et variée qui se déploie depuis le 13 juin dernier jusqu'au 28 août dans les parcs et lieux culturels de Saint-Laurent.

Les membres des médias sont invités à confirmer leur présence avant le 5 août à midi et leur(s) souhait(s) d'entrevue(s) à l'adresse [email protected]

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, ses 42,8 kilomètres carrés en font l'arrondissement le plus vaste de la Ville de Montréal. Sa population, de plus de 112 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » début 2019, le développement durable et la protection de l'environnement en particulier sont au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 108 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec.

Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent a accueilli 4 stations du nouveau Réseau express métropolitain (REM) en 2025.

Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son nouveau Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie pour les familles et les entreprises.

SOURCE Arrondissement de Saint-Laurent (Ville de Montréal)

Source : Marc-Olivier Fritsch, chargé de communications, Direction d'arrondissement, Division des communications et des relations avec les citoyens, Arrondissement de Saint-Laurent, [email protected]@montreal.ca; Renseignements : Marc-Olivier Fritsch, Ligne médias : 438 368-3318