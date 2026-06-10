Fêtes estivales 2026 de Saint‑Laurent avec un concert exceptionnel de l'OSM en plein air

SAINT-LAURENT, QC, le 10 juin 2026 /CNW/ - Saint‑Laurent lance ses Fêtes estivales 2026 avec, cette année, un moment phare : le concert gratuit de l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) présenté le 6 août à 19 h 30 au parc Marcel‑Laurin, dans le cadre de la Fête de Saint‑Laurent. Accessible à toutes et à tous, cet événement d'envergure sera le point culminant d'une programmation estivale riche, gratuite et variée qui se déploiera du 13 juin au 28 août dans les parcs et lieux culturels de l'arrondissement.

Citations

Saint‑Laurent annonce ses Fêtes estivales 2026 incluant un concert gratuit de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) le 6 août au parc Marcel‑Laurin, dans le cadre de la Fête de Saint‑Laurent.

« Les Fêtes estivales sont toujours un moment privilégié pour rassembler notre communauté autour de la culture, des loisirs et surtout du plaisir d'être ensemble. Cette année, nous sommes particulièrement fiers d'accueillir l'Orchestre symphonique de Montréal pour un grand concert extérieur gratuit. Un rendez-vous exceptionnel prévu dans notre planification stratégique et qui illustre toute la vitalité culturelle de Saint‑Laurent, tout comme le reste de la programmation gratuite déployée directement dans nos quartiers et qui transforme l'espace public en scène vivante, accessible autant pour les grands que les petits. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

« L'été à l'OSM, c'est l'occasion parfaite de retrouver l'Orchestre symphonique de Montréal dans toute sa splendeur et son énergie, dans une ambiance décontractée. C'est primordial pour moi d'offrir ces concerts gratuits au plus grand nombre, j'ai très hâte de vous retrouver le 6 août prochain pour un magnifique concert au parc Marcel-Laurin de Saint-Laurent. »

Rafael Payare, Directeur musical et artistique de l'OSM

Concert de l'OSM pour la Fête de Saint-Laurent

Le jeudi 6 août, le parc Marcel‑Laurin deviendra le cœur des célébrations laurentiennes avec une soirée festive et rassembleuse à l'occasion de la Fête de Saint‑Laurent.

La soirée culminera à 19 h 30 avec le concert en plein air de l'Orchestre symphonique de Montréal, offrant une expérience musicale d'exception sous les étoiles, à savourer en famille ou entre amis. Sous la direction de Rafael Payare et animé par André Robitaille, ce rendez-vous musical promet un moment à la fois vibrant et émouvant.

Cet événement d'envergure s'inscrit dans la planification stratégique 2026-2029 avec pour objectif de faire briller Saint-Laurent bien au-delà de ses frontières.

Les festivités débuteront dès 17 h avec de nombreuses activités pour petits et grands. Les résidentes et les résidents pourront découvrir différents kiosques, dont ceux du Bureau Accès Montréal, de la Biblio mobile -- offrant lectures, prêts et animations -- ainsi que plusieurs partenaires communautaires.

Côté gourmandises, une offre alimentaire sera disponible sur place, incluant notamment une distribution gratuite de maïs.

Il est à noter qu'en amont de ce rendez-vous exceptionnel, une conférence aura lieu le 5 août à la Bibliothèque du Vieux‑Saint‑Laurent, permettant de plonger dans l'univers de la musique classique et de bonifier l'expérience du public.

Tout l'été, une programmation culturelle gratuite et diversifiée

Au-delà de cet événement clé, les Fêtes estivales 2026 proposeront une multitude d'activités gratuites pour tous les goûts :

Spectacles musicaux (jazz, musiques du monde, chanson)

Cirque, théâtre et performances en plein air

Danse, yoga et ateliers participatifs

Cinéma en plein air et activités familiales

Programmation des bibliothèques dans les parcs et dans les lieux culturels

Parmi les moments importants, mentionnons les événements suivants:

SalSaintLaurent le 17 juin à 19 h au Parc Beaudet : le talent local est à l'honneur avec le groupe Sabor 19 qui ouvre l'été avec une salsa explosive, festive et irrésistible qui fait danser le public dès les premières notes.

: le talent local est à l'honneur avec le groupe Sabor 19 qui ouvre l'été avec une salsa explosive, festive et irrésistible qui fait danser le public dès les premières notes. FestiFête le 8 juillet de 17 h à 20 h 30 au parc Poirier : fête de quartier avec des animations et des spectacles dont celui de Naxx Bitota ''64'' à 19 h 30.

: fête de quartier avec des animations et des spectacles dont celui de Naxx Bitota ''64'' à 19 h 30. Chameran en fête le 22 juillet dès 16 h au Parc Painter: fête annuelle de ce quartier avec des animations, du maquillage, des structures gonflables et le spectacle Diwane de Abdel Grooz à 19 h 30.

dès 16 h au Parc Painter: fête annuelle de ce quartier avec des animations, du maquillage, des structures gonflables et le spectacle Diwane de Abdel Grooz à 19 h 30. Soccer - Jeux de la rue le 30 juillet de 8 h à 22 h au Complexe sportif: tournois sportifs pour les 12 à 24 ans.

Avec ses Fêtes estivales, Saint‑Laurent réaffirme son engagement envers :

l'accessibilité pour tous à la culture et aux loisirs,

la diversité artistique,

et la vitalité de la vie de quartier.

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À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, ses 42,8 kilomètres carrés en font l'arrondissement le plus vaste de la Ville de Montréal. Sa population, de plus de 112 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » début 2019, le développement durable et la protection de l'environnement en particulier sont au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 108 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec.

Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent a accueilli 4 stations du nouveau Réseau express métropolitain (REM) en 2025.

Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son nouveau Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie pour les familles et les entreprises.

Photo : RafaelPayare_OSM_SL.jpg

Légende : Saint‑Laurent annonce ses Fêtes estivales 2026 incluant un concert gratuit de l'Orchestre

symphonique de Montréal (OSM) le 6 août au parc Marcel‑Laurin, dans le cadre de la Fête de

Saint‑Laurent.

SOURCE Arrondissement de Saint-Laurent (Ville de Montréal)

Sources : Marc-Olivier Fritsch, chargé de communications, Direction d'arrondissement Division des communications et des relations avec les citoyens Arrondissement de Saint-Laurent, [email protected]; Renseignements : Lignes médias : 438 368-3318 ou 514 229-1673