La grande région de Montréal à Farnborough renforce son leadership mondial en aérospatiale

MONTRÉAL, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- Pour la première fois depuis plusieurs années, les trois pôles de la zone d'innovation Espace Aéro de la grande région de Montréal étaient réunis au Salon international de l'aéronautique de Farnborough, l'un des plus importants rendez-vous mondiaux de l'industrie aérospatiale.

Un écosystème complémentaire de premier rang

Cette présence conjointe a permis de mettre en valeur Espace Aéro, la zone d'innovation qui réunit Montréal, Longueuil et Mirabel autour d'une même ambition : attirer les investissements, accélérer l'innovation et développer les technologies aéronautiques de demain. Ensemble, les trois pôles ont mis en valeur un écosystème intégré représentant plus de 50 % des ventes canadiennes de l'industrie aérospatiale.

Des résultats concrets pour la grande région de Montréal

Réalisée en collaboration avec Montréal International, Investissement Québec International, Aéro Montréal et les partenaires métropolitains, cette mission génère déjà des retombées concrètes. Mace Consult a notamment annoncé l'expansion de ses activités à Montréal, un signal fort de la confiance des entreprises internationales envers la métropole.

À Farnborough, le gouvernement du Canada a également annoncé une contribution pouvant atteindre 34 millions de dollars, par l'entremise du Fonds de réponse stratégique, afin de soutenir la modernisation du centre d'excellence en fabrication de moteurs d'aéronefs de Pratt & Whitney Canada, situé à Longueuil. Cette annonce confirme le dynamisme de l'ensemble de la filière aérospatiale métropolitaine.

Des partenariats pour l'avenir

Au cours de la mission, la délégation a rencontré les dirigeants d'Airbus, Saab, JetZero, Northrop Grumman, PhysicsX et Mace Consult afin de faire progresser des projets dans les domaines de l'aérospatiale, de l'intelligence artificielle, de la gestion des grands projets et des technologies avancées. Elle a également échangé avec une délégation d'entreprises italiennes et rencontré des partenaires stratégiques, dont Gowling WLG, afin de renforcer les liens d'affaires et de faire avancer de nouvelles occasions d'investissement pour la grande région de Montréal.

Citations

« Les trois pôles de la zone d'innovation de la grande région de Montréal étaient réunis à Farnborough pour démontrer la force de notre écosystème et la complémentarité de nos expertises. De l'arrivée de Mace Consult à Montréal au soutien fédéral annoncé pour la modernisation du centre d'excellence de Pratt & Whitney Canada à Longueuil, cette mission montre que lorsque notre région agit ensemble, elle attire les investissements, fait avancer des projets porteurs et crée les emplois de demain. »

- Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal

« À Longueuil, nous voyons chaque jour la force de cet écosystème : Pratt & Whitney Canada, l'Aérocampus, le banc d'essai conçu par CEL Aerospace au CTA, le démonstrateur de vol hybride-électrique avec H55, autant de projets qui témoignent du dynamisme de notre pôle. Mais Farnborough nous a rappelé avec éclat que c'est en additionnant les forces de Longueuil, de Montréal et de Mirabel que le Québec s'impose comme un acteur incontournable de l'aérospatiale mondiale. Chaque investissement dans un pôle rayonne sur l'ensemble de la zone d'innovation, et c'est cette complémentarité qui fait notre plus grande force. »

- Sylvain Lambert, membre du comité exécutif de Longueuil, responsable de la zone aérospatiale

« Notre présence au Salon de Farnborough s'est révélée particulièrement fructueuse, tant sur le plan des rencontres que des échanges stratégiques et des perspectives d'avenir pour Mirabel, pour les trois pôles de notre zone d'innovation. Nous avons pu échanger avec plusieurs entreprises internationales qui manifestent un réel intérêt pour nos projets actuels ainsi que pour les occasions de collaboration avec notre écosystème. Nous sommes reconnus comme un territoire de référence grâce à notre expertise, nos infrastructures et notre capacité d'accueillir les projets qui définiront la prochaine génération de l'aérospatiale. »

- Roxanne Therrien, mairesse de Mirabel

« C'est maintenant que se prennent les décisions, alors que les entreprises et les gouvernements accélèrent leurs investissements pour moderniser leurs capacités aérospatiales et de défense. À Farnborough, le Grand Montréal a démontré sa capacité à se mobiliser pour saisir les occasions qui façonneront l'industrie au cours des prochaines décennies. Avec 60 % de la main-d'œuvre et 75 % de la R-D du secteur aérospatial au Canada, nous avons les infrastructures et le savoir-faire nécessaires pour attirer les projets qui contribueront aux prochaines avancées technologiques. »

- Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International

« Cette semaine, au Salon international de l'aéronautique de Farnborough, l'écosystème aérospatial et de défense du Québec a multiplié les efforts afin de faire rayonner nos forces et de créer de nouvelles occasions d'affaires. Mais pour saisir pleinement ces occasions, il faut pouvoir accéder aux bons réseaux, rencontrer les bons partenaires et être présent aux bonnes tables de discussion. Et c'est précisément le rôle qu'a joué Investissement Québec dans le cadre de cette mission commerciale à Londres, en collaboration avec la Délégation générale du Québec et ses partenaires, pour attirer chez nous les investissements étrangers et positionner nos entreprises québécoises auprès des grands joueurs mondiaux de l'industrie. »

- Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]