AVIS AUX MÉDIAS - Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce présente le projet de redéveloppement du Théâtre Empress

MONTRÉAL, le 23 févr. 2026 /CNW/ - La mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Mme Stephanie Valenzuela, invite les représentants des médias à une conférence de presse lors de laquelle elle annoncera le projet qui redonnera vie au Théâtre Empress. Pour l'occasion, elle sera accompagnée du conseiller de ville du district de Loyola, M. Alexandre Teodoresco et du conseiller de ville du district de Snowdon, M. Sonny Moroz.

Des acteurs du milieu culturel seront également présents.

Date : Mardi 24 février 2026

Heure : 10 h 30

Endroit : Place de Vimy, à l'angle de la rue Sherbrooke Ouest et de l'avenue Old Orchard (face au 5560, rue Sherbrooke Ouest).

