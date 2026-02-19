10 ACTIONS EN 100 JOURS : La Ville de Montréal lance une nouvelle initiative de dons appariés pour soutenir les personnes en situation d'itinérance

MONTRÉAL, le 19 févr. 2026 /CNW/ - L'Administration Martinez Ferrada met en place un fonds d'appariement de 10M$, une initiative de dons appariés destinée à soutenir des projets pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

La création de ce fonds se veut un outil de financement collaboratif. La Ville de Montréal souhaite encourager la participation de partenaires philanthropiques et privés ainsi que de citoyens corporatifs.

En d'autres termes, la Ville créée un fonds structuré afin de recevoir des contributions financières dédiées à la lutte contre l'itinérance. Chaque dollar investi par des donateurs sera égalée par la Ville jusqu'à concurrence de 10M$. La contribution de la Ville pourra également prendre la forme de la mise à disposition de terrains municipaux.

Encourager les dons et multiplier l'impact

Le modèle envisagé repose sur la mise en place d'un mécanisme de subventions structuré autour d'un fonds composé :

Des dons versés à la Ville par des fondations, entreprises ou particuliers ;

D'une contribution municipale équivalente.

Un règlement municipal encadrera la réception des contributions philanthropiques, l'utilisation des sommes et l'admissibilité des projets, assurant que les organismes qualifiés puissent réaliser des initiatives structurantes destinées aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

Citations

« C'est la première fois que la Ville met en place un fonds de ce type pour un enjeu aussi important que l'itinérance. Tout le monde peut y contribuer et chaque geste compte. Ce qu'on souhaite, c'est que l'engagement philanthropique et l'action municipale aillent de concert. On a démontré à plusieurs reprises que la collaboration fonctionne ; et c'est ce même esprit qui guidera ce nouveau fonds. Ensemble, on peut réellement faire une différence. C'est comme ça qu'on va régler la question de l'itinérance et des campements à Montréal. » - Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

« C'est une action importante que nous entreprenons aujourd'hui, car elle vient répondre à la priorité des priorités de notre administration : s'attaquer à la crise de l'itinérance. Et s'il y a bien quelque chose que nous avons ressenti dans les derniers mois, c'est la volonté profonde de la société civile, des fondations philanthropiques et entreprises, entre autres, de contribuer à cet enjeu qui touche trop de personnes vulnérables. Notre objectif avec ce fonds d'appariement est de créer un puissant effet levier pour soutenir davantage les organismes qui travaillent chaque jour sur le terrain. » - Claude Pinard, président du comité exécutif et responsable de l'itinérance

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Rosiane Tessier, Attachée de presse, Cabinet du comité exécutif, 438 308-6893, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal