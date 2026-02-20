Montréal et Longueuil dévoilent une nouvelle approche pour une meilleure gestion des campements

MONTRÉAL, le 20 févr. 2026 /CNW/ - La Ville de Montréal et la Ville de Longueuil franchissent une étape importante dans leur approche en itinérance en dévoilant aujourd'hui leurs protocoles respectifs de gestion des campements. Ces cadres d'intervention établissent des règles claires pour concilier la dignité et les droits des citoyennes et citoyens en situation d'itinérance avec la sécurité et la qualité de vie des communautés, tout en favorisant une cohabitation respectueuse dans l'espace public.

Séparées par un pont mais confrontées aux mêmes enjeux, Montréal et Longueuil partagent une volonté d'agir de manière cohérente et s'engagent à collaborer dans la mise en œuvre des protocoles pour en tirer des enseignements et améliorer leurs pratiques. Au cours des travaux, les équipes de Montréal et de Longueuil ont échangé sur leurs approches respectives afin de partager les apprentissages et renforcer la cohérence des interventions, tout en respectant les réalités propres à chaque territoire.

Les deux démarches reposent sur une approche fondée sur les droits, la dignité et la sécurité des citoyennes et des citoyens en situation d'itinérance. Elles établissent que les déplacements forcés doivent rester une mesure de dernier recours, en cas de menace imminente à la sécurité publique.

Vision commune et grandes lignes des protocoles

Favoriser la cohabitation dans l'espace public entre les personnes vivant en campement et les citoyennes et citoyens domiciliés, commerçants et riverains ;

Encourager la participation active des personnes concernées pour renforcer le lien de confiance et assurer des interventions durables ;

Adapter les interventions à chaque situation, en tenant compte des risques liés à la sécurité, à la santé publique, aux incendies, à la criminalité et à la vulnérabilité des personnes ;

Respecter la dignité et les droits humains tout en maintenant le sentiment de sécurité et la qualité de vie des communautés avoisinantes ;

Miser sur des solutions de logement et de réaffiliation, c'est à dire des solutions de logement et de réintégration sociale comme objectif final, en favorisant l'accès à un hébergement sécuritaire, salubre et stable, ainsi qu'à un soutien social et communautaire suffisant.

Les protocoles de Montréal et Longueuil misent également sur une collaboration intersectorielle étroite réunissant les services municipaux, le milieu communautaire, les services policiers et incendie, la Santé publique, les CISSS/CIUSSS et les différents partenaires institutionnels. Ils insistent sur l'importance du lien de confiance avec les personnes concernées, de l'évaluation rigoureuse des risques et de la formation des équipes pour assurer des interventions cohérentes et sécuritaires. Enfin, ces démarches sont évolutives, conçues pour s'ajuster en continu aux apprentissages et aux changements du contexte de l'itinérance.

Une approche collaborative pour un protocole qui répond aux besoins de la métropole

Le protocole de Montréal prévoit notamment :

Un diagnostic systématique de chaque campement ;

Un plan d'intervention concerté avec les partenaires de la Santé et du communautaire ;

Le déploiement d'un outil centralisé de suivi pour mieux coordonner les actions sur le terrain;

La possibilité de désigner des zones de tolérance.

Le protocole établit que la relocalisation d'un campement devient une mesure exceptionnelle, utilisée uniquement en dernier recours, notamment pour des motifs de sécurité des personnes. L'objectif est de miser sur la participation active des personnes vivant en campement aux solutions qui leur sont proposées.

Les arrondissements et la Ville-centre pourront également désigner des zones de tolérance permettant l'installation de campements, selon la juridiction du terrain visé. En misant sur la réduction des méfaits, le volontariat et l'accès à des alternatives stables, Montréal souhaite renforcer le lien de confiance avec les personnes en situation d'itinérance.

S'inscrivant dans les engagements pris par l'administration Martinez Ferrada, le protocole est coordonné par le commissaire aux personnes en situation d'itinérance de la Ville de Montréal, Julien David-Pelletier. Il s'appuie sur les recommandations du rapport de L'OCPM Itinérance et cohabitation sociale à Montréal, sur des consultations menées notamment auprès du Service de la diversité et de l'inclusion sociale de la Ville, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), de la Ville de Longueuil, des partenaires communautaires et institutionnels, de plusieurs arrondissements et d'un comité composé de personnes ayant vécu l'itinérance.

Soulignons qu'un comité consultatif formé de la Ville, du milieu communautaire, de la Santé publique et de la Santé est en place depuis le début de l'hiver. Il sera interpellé régulièrement au cours des prochains mois pour suivre la mise en œuvre du protocole et proposer des améliorations continues.

Il importe de rappeler que le protocole n'est pas un règlement municipal. Son rôle est d'orienter les actions de la Ville lorsqu'un campement est constaté, afin que la réglementation municipale soit appliquée avec discernement.

Longueuil : un protocole pensé par et pour la communauté

Le protocole de gestion des campements de la Ville de Longueuil trouve son origine dans une réflexion amorcée en 2022, à la suite de la décision du conseil municipal de mandater la Commission du développement social pour élaborer le Cadre de référence municipal de lutte à l'itinérance et le Plan d'action 2024-2026.

Il était alors essentiel de mettre en place un protocole pour la gestion des campements, basée sur le respect des droits, de la dignité et de la sécurité de toutes et tous.

La Ville de Longueuil réaffirme son engagement en faveur d'une cohabitation sociale harmonieuse grâce à ce protocole élaboré en collaboration avec ses partenaires : Macadam-Sud, le CISSS de la Montérégie-Est, le CISSS de la Montérégie-Centre, la Direction de la santé publique de la Montérégie et la Table itinérance Rive-Sud (TIRS).

Il vise à informer et outiller l'ensemble des citoyennes et citoyens sur la présence et la gestion des campements, à préciser les rôles de la Ville et de ses partenaires dans le soutien temporaire aux personnes vivant dans ces sites et à clarifier les attentes pour favoriser la cohabitation sociale. Le protocole établit notamment les balises suivantes :

Distance minimale de 250 m par rapport aux lieux suivants (écoles, services de garde, ressources pour femmes ou résidences pour personnes aînées) ;

Limite de cinq tentes ou cinq personnes sur un même terrain public ;

Une tente et un vélo par personne afin de prévenir l'accumulation de biens ;

Aucune sous-location de tente : une tente = un propriétaire.

Le protocole de Longueuil, élaboré à la suite de consultations auprès des citoyennes et citoyens en situation d'itinérance vivant dans des campements, s'appuie sur une approche graduelle et un continuum d'intervention adapté aux réalités de ces personnes, allant d'interventions continues à graduelles ou imminentes selon le niveau de risque. Il vise à maintenir un lien constant avec les acteurs du milieu, soutenir les trajectoires de vie et faciliter l'accès à des solutions durables.

Pour consulter le protocole de Montréal, cliquez ici

Pour consulter le protocole de Longueuil, cliquez ici

Citations

« Soyons clairs, on ne va pas rendre permanent les campements. Notre objectif, c'est que les Montréalaises et les Montréalais en situation d'itinérance sortent de la rue, de manière durable. On travaille très fort pour mettre en place des solutions concrètes, soit plus de logement, d'accompagnement et de soutien psychosocial. Ce Protocole reflète notre volonté d'agir autrement, en misant sur la collaboration et sur des interventions ancrées dans les droits et la dignité de toutes les Montréalaises et de tous les Montréalais. On choisit une approche plus coordonnée, plus concerté et surtout plus humaine. C'est un pas important, et ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail d'équipe. Je tiens à remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont permis de mettre sur pied de Protocole. »

Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

« Ce protocole offre enfin un cadre clair et cohérent pour intervenir avec humanité sur le terrain. Nous l'avons élaboré en tenant compte des besoins des personnes en situation d'itinérance et de l'expertise des organismes de première ligne qui les accompagnent au quotidien. Notre objectif est simple : orienter les interventions municipales vers le meilleur accompagnement possible des personnes qui vivent en campement, tout en renforçant la collaboration entre la Ville, le réseau de la santé et le milieu communautaire. Un élément clé de cette approche, c'est le développement d'un lien de confiance. C'est essentiel pour accompagner les personnes vers une transition et une sortie durable de l'itinérance. Les réalités évoluent rapidement, et c'est pourquoi ce protocole a été conçu pour être agile, capable de s'adapter aux situations sur le terrain. On veut aussi assurer une cohabitation harmonieuse et sécuritaire pour tous. Notre mission est très claire : améliorer la vie de tout le monde à Montréal. Sans exception. »

Benoit Langevin, responsable du développement social et de la cohabitation au comité exécutif de la Ville de Montréal

« Notre engagement envers les citoyens en situation d'itinérance et l'ensemble de la population est clair. Ce protocole de gestion des campements traduit notre volonté de concilier sécurité, dignité et cohabitation sociale. Le fait de rendre ces balises publiques est essentiel : il permet à toutes et à tous de connaître les règles et les rôles de chacun, de renforcer la confiance et de favoriser une cohabitation harmonieuse. Bien que ces principes soient déjà appliqués de manière informelle sur le territoire de Longueuil et de son agglomération depuis quelques années, les officialiser dans un cadre structuré nous aide à agir de manière cohérente, sensible et respectueuse sur le terrain. Je tiens à remercier de tout cœur nos équipes et nos précieux partenaires pour leur travail exemplaire, la population de Longueuil pour son empathie, collaboration et compréhension extraordinaires, de même que les citoyens en situation d'itinérance qui ont eux-mêmes souhaité contribuer proactivement à la démarche. Ils ont été les premiers à nous demander de nommer clairement nos attentes et les balises du protocole ont été réfléchies à leurs côtés. »

Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

