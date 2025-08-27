Avis aux médias - Conférence de presse de la ministre de l'Emploi
Nouvelles fournies parMinistère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
27 août, 2025, 12:05 ET
SAINT-EUSTACHE, QC, le 27 août 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, invite les représentantes et représentants des médias à assister à une conférence de presse au cours de laquelle sera annoncé un financement destiné à la formation de travailleuses et de travailleurs. Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette.
|
Date :
|
Jeudi 28 août 2025
|
Heure :
|
14 h
|
Lieu :
|
Saint-Eustache (Le lieu vous sera précisé au moment de votre inscription.)
Merci de confirmer votre présence à la conférence de presse à l'adresse [email protected].
SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Source: Bénédicte Trottier Lavoie, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 514 686-7100; Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796
Partager cet article