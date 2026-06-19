Avis aux médias - Conférence de presse concernant le lancement d'un projet d'infrastructure collégial

SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 19 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, procédera à une annonce concernant le lancement d'un projet d'infrastructure collégial. Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre des Finances, ministre des Infrastructures et député de Groulx, Eric Girard, et du directeur général du Collège Lionel-Groulx, Philippe Nasr.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 12 h, le 22 juin 2026. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

DATE : Le lundi 22 juin 2026, à 14 h

Arrivée des médias à compter de 13 h 45



LIEU : Sainte-Thérèse

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Frédérique Verreault, Directrice adjointe et conseillère politique, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 581 997-0273, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]