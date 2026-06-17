36 projets universitaires pour mieux répondre aux besoins de main-d'œuvre
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur
17 juin, 2026, 10:00 ET
QUÉBEC, le 17 juin 2026 /CNW/ - Afin de soutenir financièrement les universités qui optimisent leurs programmes d'études, notamment en vue de mieux répondre aux besoins du marché du travail, la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, accorde une aide financière de près de 5,7 millions de dollars pour la réalisation de 36 projets.
Les projets retenus visent à optimiser et à réaménager l'offre de formation ou à élaborer de nouveaux programmes d'études et de nouvelles activités de formation à distance. Parmi ces projets, plusieurs concernent les secteurs de la santé, des services sociaux, du génie, des technologies de l'information et de l'éducation.
La liste des universités bénéficiant des sommes se trouve en annexe de ce communiqué.
Citation :
« Les projets financés sont en adéquation avec les besoins du marché du travail. Les universités québécoises jouent un rôle central dans la formation de la main-d'œuvre et ces subventions contribueront au maintien de la qualité et de la pertinence de leur offre de programmes. Je tiens à souligner le travail des universités derrière cette offensive majeure, qui permettra de combler de nombreux besoins dans les années à venir. »
Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine
Faits saillants :
- L'appel de projets s'est déroulé du 7 juillet au 27 octobre 2025.
- Les projets sélectionnés ont été évalués en fonction de leur conformité aux critères des règles budgétaires, notamment en ce qui concerne les retombées pour les étudiants, la nature émergente du problème à résoudre et la pertinence du besoin identifié.
Liens connexes :
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Annexe - Liste des universités
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Université
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Projet
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Montant accordé
|
Université du Québec en Outaouais
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1 projet
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144 615 $
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Université du Québec à Montréal
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6 projets
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864 876 $
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Université du Québec à Chicoutimi
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7 projets
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1 019 391 $
|
Université Laval
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3 projets
|
413 637 $
|
Université de Montréal
|
1 projet
|
130 539 $
|
Université McGill
|
1 projet
|
144 615 $
|
Université du Québec à Rimouski
|
1 projet
|
70 217 $
|
Université du Québec à Trois-Rivières
|
1 projet
|
289 230 $
|
Université de Sherbrooke
|
5 projets
|
1 101 966 $
|
Université Bishop's
|
2 projets
|
322 974$
|
École de technologie supérieure
|
1 projet
|
238 133 $
|
École Polytechnique de Montréal
|
2 projets
|
289 230 $
|
Institut national de la recherche scientifique
|
1 projet
|
140 392 $
|
École nationale d'administration publique
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2 projets
|
70 989 $
|
Université TÉLUQ
|
1 projet
|
309 042 $
|
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
|
1 projet
|
144 615 $
SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur
Source : Aurélie Diep, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 367 330-4179, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air Secrétariat à la condition féminine, [email protected]
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