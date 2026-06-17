36 projets universitaires pour mieux répondre aux besoins de main-d'œuvre

QUÉBEC, le 17 juin 2026 /CNW/ - Afin de soutenir financièrement les universités qui optimisent leurs programmes d'études, notamment en vue de mieux répondre aux besoins du marché du travail, la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, accorde une aide financière de près de 5,7 millions de dollars pour la réalisation de 36 projets.

Les projets retenus visent à optimiser et à réaménager l'offre de formation ou à élaborer de nouveaux programmes d'études et de nouvelles activités de formation à distance. Parmi ces projets, plusieurs concernent les secteurs de la santé, des services sociaux, du génie, des technologies de l'information et de l'éducation.

La liste des universités bénéficiant des sommes se trouve en annexe de ce communiqué.

Citation :

« Les projets financés sont en adéquation avec les besoins du marché du travail. Les universités québécoises jouent un rôle central dans la formation de la main-d'œuvre et ces subventions contribueront au maintien de la qualité et de la pertinence de leur offre de programmes. Je tiens à souligner le travail des universités derrière cette offensive majeure, qui permettra de combler de nombreux besoins dans les années à venir. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

L'appel de projets s'est déroulé du 7 juillet au 27 octobre 2025.

Les projets sélectionnés ont été évalués en fonction de leur conformité aux critères des règles budgétaires, notamment en ce qui concerne les retombées pour les étudiants, la nature émergente du problème à résoudre et la pertinence du besoin identifié.

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Annexe - Liste des universités

Université Projet Montant accordé Université du Québec en Outaouais 1 projet 144 615 $ Université du Québec à Montréal 6 projets 864 876 $ Université du Québec à Chicoutimi 7 projets 1 019 391 $ Université Laval 3 projets 413 637 $ Université de Montréal 1 projet 130 539 $ Université McGill 1 projet 144 615 $ Université du Québec à Rimouski 1 projet 70 217 $ Université du Québec à Trois-Rivières 1 projet 289 230 $ Université de Sherbrooke 5 projets 1 101 966 $ Université Bishop's 2 projets 322 974$ École de technologie supérieure 1 projet 238 133 $ École Polytechnique de Montréal 2 projets 289 230 $ Institut national de la recherche scientifique 1 projet 140 392 $ École nationale d'administration publique 2 projets 70 989 $ Université TÉLUQ 1 projet 309 042 $ Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 1 projet 144 615 $

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Aurélie Diep, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 367 330-4179, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air Secrétariat à la condition féminine, [email protected]