Rapport sur la situation financière du Québec - Résultats préliminaires de 2025‑2026

Amélioration de la situation financière pour l'exercice 2025-2026 :

Québec affiche le plus petit déficit budgétaire au Canada

QUÉBEC, le 11 juin 2026 /CNW/ - Le ministère des Finances publie aujourd'hui le Rapport sur la situation financière du Québec dans lequel il présente les résultats préliminaires pour l'ensemble de l'exercice financier 2025‑2026.

Le déficit comptable pour 2025-2026 est révisé aujourd'hui à 4,9 milliards de dollars, soit 0,8 % du PIB.

Cette amélioration s'inscrit dans une tendance observée tout au long de l'exercice financier. En effet, le déficit budgétaire au sens de la Loi sur l'équilibre budgétaire prévu pour 2025-2026 avait été établi à 13,6 milliards de dollars lors du budget 2025-2026. Cette prévision a ensuite été révisée à 9,9 milliards de dollars dans le budget 2026-2027.

Les résultats préliminaires publiés aujourd'hui permettent maintenant d'établir le déficit budgétaire, après la prise en compte des versements des revenus consacrés au Fonds des générations (2,3 milliards de dollars), à 7,2 milliards de dollars pour l'exercice financier, soit une amélioration de 47 %.

Le Québec affiche le plus faible déficit comptable en proportion de son PIB parmi les provinces canadiennes et confirme par le fait même la solidité de ses finances publiques dans un contexte économique marqué par l'incertitude commerciale.

Les données présentées témoignent à la fois de la résilience de l'économie québécoise, du caractère prudent des prévisions financières du gouvernement et des efforts déployés pour assurer une gestion responsable des finances publiques. Elles reflètent également la volonté du gouvernement de poursuivre son objectif de retour graduel à l'équilibre budgétaire.

Hausse des revenus notable et croissance des dépenses plus modérée que prévu

Les revenus affichent des résultats supérieurs aux attentes, soit une révision à la hausse de 584 millions de dollars, principalement liée aux impôts des sociétés et aux taxes à la consommation. La croissance des revenus s'établit à 3,2 % pour l'ensemble de l'exercice financier, un résultat supérieur à ce qui avait été prévu en mars 2026 (2,8 %).

Les revenus plus élevés que prévu témoignent de la résilience de l'économie québécoise. Malgré les incertitudes commerciales et géopolitiques, le marché du travail est demeuré solide, la consommation des ménages a continué de progresser et les entreprises québécoises ont démontré leur capacité d'adaptation.

En effet, les salaires et traitements ont poursuivi leur croissance au premier trimestre de 2026, et la consommation des ménages demeure soutenue.





De plus, les sociétés minières ont connu une bonne performance en 2025, portée par les prix de l'or, ce qui a eu un effet à la hausse sur les revenus provenant des impôts des sociétés et les redevances minières.

Par ailleurs, la croissance des dépenses a été plus modérée que prévu en 2025-2026, s'établissant à 2,9 %, alors qu'une progression de 4,3 % était prévue en mars dernier. Cette situation s'explique notamment par des dépenses de fonctionnement moins élevées qu'anticipé ainsi que par un rythme de réalisation de certains projets d'infrastructure différent des hypothèses retenues lors de la préparation du budget. Les efforts déployés dans l'ensemble des portefeuilles pour assurer une gestion rigoureuse des ressources publiques ont également contribué à cette amélioration.

Les résultats publiés aujourd'hui sont préliminaires. Ils seront ajustés en fonction des renseignements additionnels qui auront été obtenus d'ici la clôture des états financiers du gouvernement. Les résultats finaux seront présentés dans les Comptes publics 2025-2026 en juillet prochain.

Citation :

« Notre gestion des finances publiques est prudente et responsable. La situation financière du Québec s'est améliorée en 2025-2026. À l'heure actuelle, le déficit comptable du Québec est le plus faible en pourcentage du PIB parmi toutes les provinces canadiennes.

Nous constatons notamment des revenus plus soutenus liés à une économie résiliente et à une bonne performance des marchés financiers et des sociétés minières en 2025.

Cette évolution reflète la prudence des hypothèses retenues dans les prévisions budgétaires ainsi que les efforts constants déployés pour assurer une gestion efficace des dépenses publiques de notre gouvernement. Elle reflète aussi notre volonté de poursuivre notre objectif de retour graduel à l'équilibre budgétaire. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

Faits saillants

Le Rapport sur la situation financière du Québec - Résultats préliminaires de 2025-2026 peut être consulté dans les publications ministérielles sur Québec.ca.





peut être consulté dans les publications ministérielles sur Québec.ca. Avec ces résultats, le poids de la dette nette s'établit à 38,0 % du PIB au 31 mars 2026, soit 0,8 point de pourcentage de moins que prévu dans le budget 2026‑2027.

SOURCE Cabinet du ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

Source : Amelia Benattia, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Finances et ministre responsable des infrastructures, Tél. : 514 294-2806; Information : Charles-Étienne Bélisle, Responsable des relations avec les médias, Ministère des Finances, Tél. : 418 528-7382