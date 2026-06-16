Le gouvernement du Québec et les universités Bishop's, Concordia et McGill unissent leurs efforts pour renforcer le français au Québec

QUÉBEC, le 16 juin 2026 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, le principal et vice-chancelier de l'Université Bishop's, Sébastien Lebel-Grenier, le recteur et vice-chancelier de l'Université Concordia, Graham Carr, et le recteur et vice-chancelier de l'Université McGill, Deep Saini, sont fiers d'annoncer la signature d'ententes relatives au développement des compétences en français des étudiants non québécois.

Cette annonce est le résultat d'une collaboration entre le gouvernement et les trois universités visant à contribuer à la vitalité de la langue française au Québec. Un financement annuel atteignant jusqu'à 20 millions de dollars sera mis à la disposition des universités pour les soutenir dans leurs initiatives contribuant à développer l'apprentissage du français chez les étudiants non québécois.

Par ces ententes d'une durée de huit ans, le gouvernement du Québec et les trois universités conviennent également d'atteindre l'objectif suivant : que 60% des étudiants non québécois inscrits à un programme de premier cycle offert en présentiel par l'une des trois universités maîtrisent, à l'oral, le niveau 4 de l'Échelle québécoise des niveaux de compétences en français au moment de leur diplomation, après avoir été invités à participer aux parcours d'apprentissage du français proposés par les universités.

La cible s'appliquera aux cohortes admises à compter de la rentrée universitaire de l'automne 2026. La première mesure de son atteinte sera effectuée à la fin de l'année universitaire 2029-2030, ce qui correspond au cycle complet d'études des étudiants visés.

Citations :

« La valorisation de la langue française au Québec sera toujours une priorité pour notre gouvernement. Je suis heureuse de voir les trois universités participer, avec nous, à sa valorisation et à sa promotion. Cette entente garantit aux étudiants internationaux une expérience enrichissante qui leur permettra de développer des acquis qui les accompagneront toute leur vie. L'apprentissage du français est une richesse. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

« L'Université Bishop's est fière de favoriser l'apprentissage de la langue française et de la culture québécoise par ses étudiantes et étudiants non québécois. Le financement confirmé aujourd'hui permettra d'accroître sensiblement une offre déjà étendue et diversifiée qui enrichit la contribution de nos étudiantes et étudiants à la société québécoise. »

Sébastien Lebel-Grenier, principal et vice-chancelier de l'Université Bishop's

« Concordia est heureuse de pouvoir compter sur le financement du gouvernement pour renforcer la promotion du français auprès des étudiants internationaux et du reste du Canada. Cette entente nous aidera à multiplier les efforts déjà accomplis sur notre campus et à lancer d'autres initiatives qui donneront à nos étudiants de nouvelles occasions de s'impliquer davantage dans la vie culturelle, professionnelle et communautaire du Québec, tout en leur ouvrant des portes sur le reste du monde. »

Graham Carr, recteur et vice-chancelier de l'Université Concordia

« On fait aimer une langue par l'expérience et c'est exactement ce que cette entente nous permettra d'accomplir. Comme je l'ai moi-même vécu à mon arrivée au Québec comme professeur, nous offrirons à des milliers d'étudiants venus du monde entier l'occasion, s'ils le souhaitent, de découvrir le français comme une langue vivante, celle du quartier, du travail et de l'amitié. Le fait que le gouvernement du Québec fasse confiance aux universités pour y parvenir, avec nos propres moyens et nos propres outils, est la preuve que rigueur et autonomie peuvent aller de pair. Nous poursuivrons ce travail avec détermination et serons à la hauteur de cette confiance. »

Deep Saini, recteur et vice-chancelier de l'Université McGill

Renseignements complémentaires :

L'Échelle québécoise des niveaux de compétence en français est un cadre de référence gouvernemental reconnu. Elle établit la norme pour décrire, évaluer et reconnaître les compétences langagières des adultes pour qui le français n'est pas la langue première. Le niveau 4 correspond au dernier niveau du stade débutant de l'Échelle. Il a comme objectif que l'étudiant soit capable de communiquer en français au quotidien avec un vocabulaire fonctionnel.

Les ententes s'appuient sur des initiatives déjà en cours dans les trois établissements, notamment l'élargissement de l'offre de cours de français, les programmes d'immersion et l'accompagnement personnalisé des étudiants. Chaque université déterminera ainsi les moyens, les parcours d'apprentissage et les instruments d'évaluation lui permettant d'atteindre la cible, dans le respect de son autonomie institutionnelle et de la liberté académique.

Les universités mettront en place des mesures incitatives concrètes, telles que la reconnaissance de la démarche au dossier étudiant, des bourses d'immersion et des activités valorisant l'usage du français, afin d'encourager une participation large permettant d'atteindre la cible visée.

Les universités rendront compte annuellement de leurs progrès au ministère de l'Enseignement supérieur. Pour l'Université Concordia et l'Université McGill, les ententes prévoient un mécanisme de récupération financière proportionnelle dans l'éventualité où la cible ne serait pas atteinte.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Enseignement supérieur, du Secrétariat à la condition féminine et du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie, suivez-les sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/enseignementsuperieurquebec/

https://x.com/Ens_supQC

https://www.linkedin.com/company/77580757/

https://www.youtube.com/channel/UCFWQfQIdPCxtZVIgoZ9KBXg

https://www.instagram.com/enseignementsup_qc/

https://www.tiktok.com/@enseignementsuperieurqc

https://www.facebook.com/ConditionFeminineQc

https://www.facebook.com/BLCHT

https://www.linkedin.com/company/secretariat-condition-feminine/

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Aurélie Diep, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 367 330-4179, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]