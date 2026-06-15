INVITATION AUX MÉDIAS - Présentation en lien avec le maintien d'actifs du parc d'infrastructures publiques

QUÉBEC, le 15 juin 2026 /CNW/ - Le ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, M. Eric Girard, participera, ce mardi 16 juin, aux États généraux sur le coût et le financement des infrastructures municipales, présentés par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Il y fera une présentation en lien avec le maintien d'actifs du parc d'infrastructures publiques.

Les journalistes, photographes et caméramans souhaitant participer aux États généraux doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 8 h, le 16 juin.

L'invitation aux médias originale est disponible sur Québec.ca.

Date Mardi 16 juin 2026







Heures 8 h à 8 h 30 : accueil







10 h 35 : présentation en lien avec le maintien d'actifs du parc d'infrastructures publiques



par Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

SOURCE Cabinet du ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

Source : Amelia Benattia, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Finances, 514 294-2806