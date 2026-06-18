AVIS AUX MÉDIAS - Annonce importante pour le développement touristique de la région de Lanaudière
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor
18 juin, 2026, 13:00 ET
QUÉBEC, le 18 juin 2026 /CNW/ - La députée de Bertrand, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État, présidente du Conseil du trésor et ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Mme France-Élaine Duranceau, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse concernant un soutien au secteur touristique de la région de Lanaudière.
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Date :
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Le 22 juin 2026
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Heure :
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11 h 15
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Lieu :
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Rawdon
Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, avant 8 h le 22 juin 2026, en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera ensuite transmise.
SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor
Source : Hugo Paquette, Conseiller politique, Bureau de comté de la députée de Bertrand, 819 326-1020, [email protected]
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