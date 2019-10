Avis aux médias - Annonce d'une aide financière pour la région de Québec

QUÉBEC, le 21 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, invite les représentantes et les représentants des médias à assister au déjeuner-conférence du Regroupement du Lac, au cours duquel elle fera l'annonce d'une aide financière pour la région de Québec, en compagnie du député de Chauveau et whip adjoint du gouvernement, M. Sylvain Lévesque.

Date : Le mardi 22 octobre 2019



Heure : 7 h 45



Lieu : Hôtel Entourage sur le Lac

99, chemin du Tour-du-Lac

Lac-Beauport (Québec) G3B 2R3

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Raphaël Melançon, Directeur des communications et attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 528-8063, Courriel : raphael.melancon@tourisme.gouv.qc.ca

