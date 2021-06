L'outil primé Avantages Perspectives offre un avantage concurrentiel aux commerces de détail en leur donnant accès à de l'information qui accélérera leur croissance et leur permettra de prendre des décisions fondées sur des perspectives pertinentes.

TORONTO, le 17 juin 2021 /CNW/ - RBC a annoncé aujourd'hui qu'Avantages Perspectives RBCMC, plateforme primée de données et renseignements en temps réel première du genre au Canada, est maintenant offerte par abonnement aux clients du secteur commercial et aux petites et moyennes entreprises de détail. Présentant aux propriétaires d'entreprise des perspectives fondées sur les données relatives à leur secteur, à leur clientèle et à leurs marchés, Avantages Perspectives RBC s'inscrit dans la mission que s'est donnée RBC d'aider les entreprises canadiennes à prendre de l'expansion et à gérer leurs activités au moyen de capacités et solutions numériques qui vont au-delà des services bancaires traditionnels. La plateforme se fonde sur des données dépersonnalisées tirées des opérations de crédit et de débit ainsi que des données démographiques et de localisation pour fournir, dans un tableau de bord facile à utiliser, des renseignements en temps réel.

« Les habitudes de consommation ont changé drastiquement au cours de la dernière année. Les entreprises, en particulier les détaillants, doivent plus que jamais être en mesure de prendre des décisions commerciales éclairées et fondées sur des données, explique Greg Grice, vice-président directeur, Services financiers à l'entreprise, RBC. Avantages Perspectives aide non seulement les entreprises clientes à planifier leur reprise à court terme, mais aussi à obtenir des renseignements pertinents qui, à long terme, contribueront à leur prospérité. Nous sommes enchantés de pouvoir mettre les données au service de nos clients. »

Avantages Perspectives RBC mise sur l'expertise de RBC en matière de gestion et de développement de l'information afin d'aider les propriétaires et les gestionnaires d'entreprise - en toute confidentialité - à transformer l'information en actions visant à accroître la fidélité de leur clientèle et à stimuler leur productivité et leur croissance.

La société Purdys Chocolatier de Vancouver compte parmi les entreprises qui ont bénéficié des données d'Avantages Perspectives RBC pour prendre des décisions éclairées sur la croissance de leur entreprise. L'analyse qu'a fait Avantages Perspectives des divers quartiers du Canada a aidé le détaillant à adapter sa sélection de produits et à prendre des décisions quant aux nouveaux emplacements. Le résultat : une expansion plus efficace, rentable et durable.

Ron Young, directeur des produits à Purdys Chocolatier, dit se servir d'Avantages Perspectives RBC pour cibler de nouveaux emplacements pour Purdys, tant dans les régions où la société exerce déjà des activités que dans des régions potentielles. « L'outil nous donne en quelques minutes une très bonne idée visuelle du succès que nous pourrions avoir dans une région donnée, ce qui nous permet de statuer aisément en fonction de données exactes, qualitatives et quantitatives. »

Avantages Perspectives RBC se charge de tout afin que les entreprises puissent prendre des décisions en toute confiance sans avoir à analyser des montagnes de données pour en extraire des renseignements utiles. Grâce à l'outil, les clients peuvent :

Être à l'affût du comportement des consommateurs : Découvrez comment, quand et où les gens magasinent grâce aux données d'opération dépersonnalisées en temps réel de près de 14 millions de consommateurs canadiens.

Découvrez comment, quand et où les gens magasinent grâce aux données d'opération dépersonnalisées en temps réel de près de 14 millions de consommateurs canadiens. Comparer : Grâce à l'information sur les tendances de consommation au sein d'un marché, cernez vos forces et occasions d'amélioration.

Grâce à l'information sur les tendances de consommation au sein d'un marché, cernez vos forces et occasions d'amélioration. Comprendre les tendances de consommation : Apprenez-en plus sur les habitudes de consommation de votre clientèle afin de la fidéliser en adaptant vos stratégies de vente et de marketing. Accédez à des données démographiques regroupées - incluant le revenu, la densité de la population, l'âge, le sexe - et à des données sur les dépenses dans une catégorie précise.

Apprenez-en plus sur les habitudes de consommation de votre clientèle afin de la fidéliser en adaptant vos stratégies de vente et de marketing. Accédez à des données démographiques regroupées - incluant le revenu, la densité de la population, l'âge, le sexe - et à des données sur les dépenses dans une catégorie précise. Découvrir de nouveaux marchés : Effectuez des recherches sur les particularités, les activités commerciales et les habitudes de consommation des différents quartiers de tous les principaux centres commerciaux du pays.

Effectuez des recherches sur les particularités, les activités commerciales et les habitudes de consommation des différents quartiers de tous les principaux centres commerciaux du pays. Favoriser la croissance : Trouvez des renseignements qui vous aideront à prendre des décisions stratégiques touchant la croissance et les occasions d'investissement de votre entreprise.

Les petites et moyennes entreprises clientes qui souhaitent en savoir plus sur Avantages Perspectives RBC peuvent communiquer avec leur conseiller en affaires RBC, et les clients du secteur commercial peuvent s'inscrire à l'adresse http://rbc.com/insightedge.

