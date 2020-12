L'appui financier du gouvernement du Canada permettra à l'entreprise de la MRC de Lotbinière d'assurer sa croissance par la conquête de nouveaux marchés.

Spécialisée dans la fabrication de cellules robotiques novatrices, Automatech Robotik appuie les entreprises manufacturières des domaines de la transformation du bois, des produits métalliques et des fonderies dans leurs efforts d'automatisation. Ses solutions, surtout liées au chargement et au déchargement de machines à commande numérique, sont conçues avec une approche de génie industriel et regroupent une série de logiciels pour gérer des machines, des systèmes de reconnaissance des mouvements et de l'outillage robotique.

Comptant 50 employés, dont 30 ingénieurs, la PME de la MRC de Lotbinière conçoit plusieurs formats de cellules robotiques selon les spécifications de ses clients et développe elle-même son outillage et ses logiciels. La fiabilité et la flexibilité qui en résultent permettent de prendre en charge un nombre plus important de composantes sur une ligne de production, augmentant la productivité de sa clientèle.

Pour assurer sa croissance, une des stratégies d'Automatech Robotik consiste à commercialiser ses solutions novatrices au Canada et aux États-Unis en travaillant en étroite collaboration avec des entreprises partenaires dotées de forces de vente imposantes. Pour la mise sur pied de vitrines technologiques, elle doit fournir des cellules robotiques qui serviront d'unités de démonstration.

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec), l'honorable Mélanie Joly, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une contribution remboursable de 160 000 $ à l'entreprise de Saint-Apollinaire pour lui permettre de réaliser son projet.

L'aide du gouvernement du Canada portera plus spécifiquement sur le matériel pour la conception et la fabrication de deux unités de démonstration pour les partenaires de commercialisation d'Automatech Robotik et mènera à la création de deux emplois.

Pour assurer le développement économique durable des communautés, alors que la deuxième vague de la pandémie sévit, il faut continuer de soutenir les entreprises partout au Québec. Les régions comptent des milliers de commerçants et d'entrepreneurs aux idées novatrices qui contribuent à la vitalité et au dynamisme de leurs collectivités. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec eux pour reconstruire une économie encore plus forte.

Citations

« Aider les entreprises à innover et à exporter afin qu'elles puissent renforcer leur compétitivité et créer des emplois de bonne qualité est au cœur de nos priorités. Voilà pourquoi nous sommes fiers de soutenir Automatech Robotik, qui propose non seulement des solutions novatrices, mais qui a aussi à cœur d'améliorer la productivité des entreprises manufacturières. Le gouvernement du Canada est là pour appuyer les travailleurs et les PME québécoises et canadiennes en ces temps difficiles; nous les aidons à s'outiller adéquatement pour qu'ensemble nous puissions rebâtir une économie plus forte, résiliente et durable. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec).

« En ces temps de crise, nous sommes là pour appuyer les PME canadiennes et les travailleurs à s'adapter au contexte changeant. DEC soutient les entreprises qui misent sur l'innovation, moteur de la relance économique. En appuyant Automatech Robotik, notre objectif est de collaborer avec une entreprise qui crée de bons emplois en région et qui contribue à la compétitivité de notre économie canadienne. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Au nom de toute l'équipe d'Automatech Robotik, je suis reconnaissant de l'appui du gouvernement du Canada dans nos efforts de commercialisation. Cette dernière année a connu son lot de défis et nous sommes confiants en l'avenir. En faisant du démarchage aux États-Unis grâce à nos unités de démonstration, nous sommes convaincus que nos solutions novatrices et uniques en Amérique du Nord sauront tirer leur épingle du jeu et contribuer au succès de nos clients. »

Tommy Gagnon, président-directeur général, Automatech Robotik

Faits en bref

L'honorable Mélanie Joly , ministre du Développement économique et des Langues officielles, est la ministre responsable des six agences de développement régional, dont DEC.

, ministre du Développement économique et des Langues officielles, est la ministre responsable des six agences de développement régional, dont DEC. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

