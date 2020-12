Attribution de près de 110 000 $ pour développer l'offre touristique du nord du Québec

QUÉBEC, le 8 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Afin de soutenir le développement de l'offre touristique du nord du Québec, le député d'Ungava, M. Denis Lamothe, est heureux de confirmer, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, l'attribution de près de 110 000 $ aux associations touristiques de cette région.

Plus précisément, Tourisme Eeyou Istchee bénéficie d'un soutien de 75 000 $, tandis que Tourisme Baie-James touchera un montant de 33 333 $. Les sommes attribuées sont destinées aux salaires d'agents de développement, en accompagnement et en structuration de l'offre touristique.

Citations :

« Ces jeunes destinations ont de grands besoins en développement de l'offre et en accompagnement d'entreprises. Particulièrement depuis le début de la pandémie, Tourisme Eeyou Istchee et Tourisme Baie-James jouent un rôle primordial de concertation et d'expertise auprès des intervenants de leur territoire afin de favoriser une convergence des actions touristiques régionales et interrégionales. Je me réjouis que notre gouvernement les appuie pour les aider à poursuivre le développement touristique de leur région et à contribuer à la diversité de l'offre québécoise. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Nous devons dès aujourd'hui préparer le tourisme de demain sur notre vaste territoire. L'ajout de ressources humaines à Tourisme Eeyou Istchee et à Tourisme Baie-James permettra à ces organisations de mieux accompagner les entrepreneurs et les collectivités dans leurs projets respectifs. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

« Nous sommes heureux de cette annonce, car il est très important pour nous de fournir un accompagnement à nos entreprises, particulièrement en ces temps de pandémie, où beaucoup doit être revu et réévalué. Cet apport contribuera à la mise à niveau de l'offre touristique crie et au soutien des plus jeunes entreprises dans leur développement. Nous tenons à offrir une expérience de qualité aux visiteurs lors de leur séjour en Eeyou Istchee. »

Titus Shecapio, président de Tourisme Eeyou Istchee

« Nous accueillons favorablement cette somme, qui nous permettra de maintenir notre service de développement de l'offre touristique jusqu'au 31 mars 2021. Nous croyons que le développement, l'accompagnement et la structuration de l'offre touristique sont un élément fondamental indissociable de l'avenir de notre région touristique et nous espérons pouvoir compter sur l'appui du gouvernement pour assurer ce service au-delà du 31 mars 2021. »

Alexandre-Maxim Jacob, président de Tourisme Baie-James

Faits saillants :

Les associations touristiques régionales des régions d'Eeyou Istchee et de la Baie-James reçoivent une part moins importante de la taxe sur l'hébergement que les autres régions du Québec; elles disposent aussi d'un budget limité pour embaucher des ressources humaines. Les sommes consenties permettront de doter ces équipes d'une expertise importante, ce qui facilitera l'accomplissement de leur mission.

Les associations touristiques régionales sont les partenaires régionaux privilégiés du ministère du Tourisme pour développer l'industrie touristique sur leur territoire. Elles constituent un maillon essentiel à la vitalité touristique et économique régionale et elles assument une fonction de premier plan auprès des entreprises de leur territoire respectif. Elles ont notamment pour mission d'orienter et d'animer l'essor de l'industrie touristique régionale et de contribuer activement à sa prospérité économique en favorisant, de façon coordonnée et intégrée, sa promotion et sa mise en marché, son développement et l'accueil des touristes.

