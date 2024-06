TORONTO, le 18 juin 2024 /CNW/ - Troy Boisjoli, chef de la direction d'ATHA Energy (TSXV : SASK), et son équipe se joints à Dean McPherson, chef du secteur minier mondial, Bourse de Toronto, pour fermer les marchés et souligner l'inscription de la société à la Bourse de croissance TSX.

ATHA Energy (TSXV : SASK) ferme les marchés Lundi 17 juin 2024

ATHA est une société minière canadienne axée sur l'acquisition, l'exploration et la mise en valeur d'actifs uraniques ainsi que sur la création d'un monde où l'énergie propre prédomine. Son portefeuille équilibré sur le plan stratégique comprend trois projets d'uranium en propriété exclusive au Canada, acquis après leur découverte. De plus, la superficie totale de ses sites d'exploration dans deux bassins d'importance mondiale pour les découvertes d'uranium surpasse celle de tout autre. ATHA détient également un intéressement de 10 % aux plus-values de projets d'exploration majeurs situés dans le bassin d'Athabasca exploités par NexGen Energy Ltd et IsoEnergy Ltd. Pour en savoir plus, visitez www.athaenergy.com.

Annonce commanditée par CNW. Pour en savoir plus, visitez www.newswire.ca/fr/.

SOURCE Toronto Stock Exchange

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Troy Boisjoli, Chef de la direction, [email protected]