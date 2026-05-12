Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 13 mai 2026

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Cabinet de la première ministre

12 mai, 2026, 18:49 ET

QUÉBEC, le 12 mai 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 13 mai 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis. 

Période de questions et réponses orales

Heure : 10 h
Lieu :    Assemblée nationale, Québec

Conseil des ministres

Heure : 12 h 30
Lieu :    Québec, Québec

Caucus hebdomadaire des députés

Heure : 18 h 30
Lieu :    Québec, Québec

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]

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