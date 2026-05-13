Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 13 mai 2026 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Finances

M. Frédérick Bouthillette est nommé, à compter du 19 mai 2026, sous-ministre adjoint au ministère des Finances. M. Bouthillette est administrateur d'État.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

M. Stéphane Bergeron est nommé de nouveau sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Bureau des enquêtes indépendantes

Mme Mélissa Amélie Plourde est nommée, à compter du 14 mai 2026, directrice adjointe du Bureau des enquêtes indépendantes. Mme Plourde est directrice adjointe par intérim de ce bureau.

Agence du revenu du Québec

Mme Radosveta Ilieva est nommée membre indépendante du conseil d'administration de l'Agence du revenu du Québec.

M. Jean-Pierre Provençal est nommé, à compter du 22 juin 2026, membre indépendant du conseil d'administration de cette agence.

Mme Chahinez Zahzah est nommée, à compter du 15 mai 2026, membre indépendante du conseil d'administration de cette même agence.

Comité de retraite du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Mme Cynthia Vallée est nommée membre du Comité de retraite du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.

Comité de retraite du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et d'autres régimes

Mme Natacha Lecompte est nommée arbitre du Comité de retraite du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et d'autres régimes.

MM. Éric Lévesque et Pierre-Georges Roy sont nommés de nouveau arbitres pour ce régime de retraite.

MM. Sébastien Beauregard et Claude Martin sont nommés de nouveau substituts aux arbitres pour ce même régime de retraite.

Mme Line Lanseigne est nommée substitut aux arbitres pour ce même régime de retraite.

Société des loteries du Québec

Mmes Marie Côté et Dominique Gauthier sont nommées de nouveau membres indépendantes du conseil d'administration de la Société des loteries du Québec.

Tribunal des droits de la personne

Les mandats de M. Pierre Arguin et Mme Monique Rousseau à titre d'assesseurs au Tribunal des droits de la personne sont prolongés.

Mme Marie-Claire Côté ainsi que MM. Marc Mancini et David Robitaille sont nommés assesseurs à ce tribunal.

Mme Liane Roy-Castonguay est nommée, à compter du 3 juillet 2026, assesseure à ce même tribunal.

Université Laval

Mme Diane Lavallée est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de l'Université Laval.

Université du Québec

Mme Nathalie Vallée est nommée de nouveau membre de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet de la première ministre

SOURCE : M. Maxime Roy, Directeur des relations médias, Cabinet de la première ministre, Tél. : 418 643-5321