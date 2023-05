Arts de rue - La Ville de Montréal annonce la réalisation de trois nouvelles murales d'envergure

MONTRÉAL, le 24 mai 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal dévoile les emplacements de trois projets de murales sélectionnés par un jury formé de spécialistes dans le cadre du volet 1 de l'appel de projets du Programme d'art mural 2023, qui vise la réalisation de murales de grande visibilité à partir du domaine public.

Grâce à un investissement de 126 835 $ de la Ville de Montréal, ces projets, cofinancés avec le gouvernement du Québec dans le cadre de l'Entente de développement culturel avec la Ville de Montréal, embelliront le paysage urbain tout en mettant en valeur la création artistique dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal, de Montréal-Nord et de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

« Année après année, la réalisation de nouvelles murales de grande visibilité contribue à faire de notre métropole un musée à ciel ouvert, tout en favorisant le sentiment d'appartenance envers notre ville et la mobilisation de la population ainsi que des organismes pour l'amélioration de leur milieu de vie », a souligné la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

Pour être admissibles à l'évaluation, les projets devaient avoir obtenu l'appui de l'arrondissement concerné et du propriétaire du mur. Les murales seront réalisées par des organismes à but non lucratif associés à un artiste muraliste ou à un collectif d'artistes.

Les trois murales en détail

Organisme : SDC Laurier Ouest - Plateau

Artiste : Seth

Arrondissement : Le Plateau-Mont-Royal

Artiste engagé, Seth a fondé l'initiative Back to school, qui invite des artistes internationaux à réaliser des murales sur les écoles de zones socialement vulnérables. L'élément principal de la future murale, qui sera située sur le mur d'une école de jeunes filles de la communauté Belz (hassidique), sera la représentation d'un ou deux enfants aux visages invisibles rehaussés de couleurs vives.

Organisme : A.G.C. Art Public

Artiste : Astro

Arrondissement : Montréal-Nord

Réalisée sur un mur adjacent à une nouvelle place publique aménagée aux abords de l'école St-Rémi et des locaux de La musique aux enfants, la murale d'Astro célébrera l'apport de l'OSM en éducation musicale avec un univers ludique et animé d'une multitude de personnages imaginaires diversifiés, instruments de musique à la main.

La Musique aux enfants est un projet pilote qui vise à initier les enfants d'âge préscolaire à l'apprentissage intensif de la musique afin de les soutenir dans leur développement global et de contribuer à leur réussite scolaire, à long terme.

Organisme : MU

Artiste : Franco Égalité

Arrondissement : Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Située sur le mur d'une tour de HLM (OMHM) avoisinant le parc Sandro-Pertini, face à la sortie du métro Saint-Michel, la murale proposée par Franco Égalité mettra en valeur la rencontre entre les cultures. Les œuvres de cet artiste présentent des univers graphiques colorés et vibrants où l'importance des corps en mouvement et en liberté rejoignent bien la thématique que l'arrondissement voulait mettre de l'avant pour embellir le quotidien de ses communautés.

L'Entente sur le développement culturel de Montréal 2021-2024, établie entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, est dotée d'un budget de 158 M$. Elle favorise le développement d'actions culturelles, avec la contribution de partenaires de divers horizons. De plus, elle vise à valoriser une vie culturelle participative et engagée, à mettre en valeur les éléments identitaires du territoire, à dynamiser la relation entre la culture, le patrimoine et le territoire et à positionner la culture comme un moteur de développement durable économique, social et territorial.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438-925-0884, Renseignements : Direction des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]