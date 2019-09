Appuyer les projets en faveur du multiculturalisme en Ontario

Le gouvernement du Canada souligne son appui en faveur de projets axés sur le multiculturalisme en Ontario

HAMILTON, ON, le 7 sept. 2019 /CNW/ - La diversité fait la force du Canada et c'est l'une des pierres angulaires de notre identité nationale. Le gouvernement du Canada s'est engagé à appuyer les communautés qui travaillent à éliminer les obstacles à la pleine participation à la société.

L'honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés et députée d'Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 6,7 millions de dollars à des organismes de l'Ontario dont les projets favorisent la diversité, l'inclusion et la lutte contre le racisme. La ministre Tassi a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Ce financement a été accordé dans le cadre des volets Projets, Renforcement des capacités communautaires et Soutien communautaire pour les jeunes Canadiens noirs du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme.

« Notre gouvernement croit fermement que la diversité du Canada est l'une de ses plus grandes forces. C'est pourquoi nous sommes fiers d'appuyer des projets qui favoriseront la lutte contre le racisme et la discrimination et qui souligneront la contribution des nombreuses communautés culturelles en Ontario. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« De nombreux Canadiens se heurtent encore à des obstacles en raison de leurs antécédents culturels, et notre gouvernement prend des mesures pour répondre aux besoins de ces personnes en investissant dans les organismes ontariens qui font la promotion de la diversité et de l'inclusion. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés et députée d'Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas

« Je suis fière de l'appui qu'offre notre gouvernement aux initiatives en faveur de la lutte contre le racisme et de la diversité. Grâce à ce financement, les organismes du Sud de l'Ontario recevront le soutien dont ils ont besoin pour réaliser des projets importants dans leur collectivité.

- L'honorable Bardish Chagger, leader du gouvernement à la Chambre des communes et députée de Waterloo

« Notre gouvernement est déterminé à prendre des mesures contre le racisme. Grâce à ce financement, les jeunes du Nord de l'Ontario recevront le soutien dont ils ont besoin pour relever les nombreux défis auxquels ils font face alors que nous travaillons à bâtir des communautés plus inclusives. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail et députée de Thunder Bay-Supérieur Nord

Le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme vise à bâtir une société intégrée et cohésive au plan social. Il comporte trois volets de financement : Projets, Événements et Renforcement des capacités communautaires. Il comprend également deux initiatives distinctes : Initiative de soutien communautaire pour les jeunes Canadiens noirs et Initiative jeunesse Paul Yuzyk pour le multiculturalisme.

Le volet Projets finance des projets de développement communautaire, de lutte contre le racisme et de mobilisation qui visent à promouvoir la diversité et l'inclusion en favorisant l'interaction entre les groupes communautaires. Il finance aussi des projets qui ont pour but de favoriser les interactions positives entre les communautés culturelles, religieuses et ethniques du Canada ainsi que de promouvoir l'expression des identités multiples des Canadiens.

Le volet Renforcement des capacités communautaires finance des projets visant à renforcer les capacités de l'organisme à promouvoir la diversité et l'inclusion.

L'Initiative de soutien communautaire pour les jeunes Canadiens noirs finance des projets qui visent à relever les défis uniques auxquels font face les jeunes Canadiens noirs en luttant contre la discrimination par la sensibilisation ou la culture numérique; en offrant aux jeunes Canadiens noirs des occasions d'engagement et de promotion de la fierté envers l'histoire, la culture et l'identité des Noirs; et en favorisant l'acquisition de compétences en leadership et l'engagement civique.

Cette annonce comprend un investissement de 6 764 021 dollars octroyés à 58 organismes ontariens dont les projets font la promotion de la diversité, de l'inclusion et de la lutte contre le racisme. (Voir le document d'information.)

Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/communautes-multiculturalisme-lutte-contre-racisme.html

Document d'information Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme Le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme appuie la réalisation du mandat de Patrimoine canadien en mettant à profit la force du Canada en tant que société diversifiée et inclusive. Initiative de soutien communautaire pour les jeunes Canadiens noirs Ville Organisme Projet Année Montant Brampton CENTRE CULTUREL DE RESSOURCES FRANCOPHONE POUR LES COMMUNAUTÉS ETHNIQUES Jeunesse Franco-Peel 2019-2020 58 160 $ Brampton LADY BALLERS CAMP Innovate for Change: Building Capacity of Black Youth 2019-2020 105 000 $ Hamilton HAMILTON'S CENTRE FOR CIVIC INCLUSION Democracy School 2019-2020 125 320 $ Mississauga ERIN MILLS YOUTH CENTRE Success With Age and Guidance (SWAG) Young Men's Leadership Program: Supported by Erin Mills Youth Centre 2019-2020 150 800 $ Mississauga CITIZENS FOR THE ADVANCEMENT OF COMMUNITY DEVELOPMENT Black Youth Empowerment Initiative (BYEI) 2019-2020 41 403 $ Ottawa ASSOCIATION OF BLACK ENTREPRENEURS & PROFESSIONALS OF OTTAWA−GATINEAU (ABEPOG) The Griot in Me: Training Black Canadian Youth to be the Next Generation of Community Archivist 2019-2020 153 226 $ Ottawa COOPÉRATION INTÉGRATION CANADA INC. Contribution associative et promotion de l'impulsion sociale des jeunes noirs dans la vie communautaire 2019-2020 50 583 $ Sudbury PUBLIC HEALTH SUDBURY & DISTRICTS The WOKE Age: Youth-driven Racial Equity Action in Sudbury 2019-2020 200 000 $ Toronto CHILDREN'S PEACE THEATRE FreedomSchool, Toronto 2018 2019-2020 136 675 $ Toronto OPERATION BLACK VOTE CANADA PROJECT The Fellowship Program 2019-2020 432 000 $ Toronto CP PLANNING Black Futures on Eglinton 2019-2020 58 200 $ Toronto JANE-ALLIANCE NEIGHBOURHOOD SERVICES Brotherhood Linx 2019-2020 54 178 $ Toronto JANE-ALLIANCE NEIGHBOURHOOD SERVICES Project E3 2019-2020 116 580 $ Toronto FONDATION SYLVENIE LINDOR ET CENTRE MULTICULTURALISME JEAN MARCELIN FONTAINE INC. (FSL ET CMJMF) The Toronto Youth Action for Change 2019-2020 70 000 $ Toronto NORTH YORK ARTS Drum to the DJ 2019-2020 60 945 $ Toronto FOR YOUTH INITIATIVE Black Youth Leadership in York South-Weston 2019-2020 190 550 $ Toronto TOOLS OF EMPOWERMENT FOR SUCCESS Because ... what they see is what they will be! A Bilingual Program 2019-2020 67 253 $ Toronto HXOUSE FOUNDATION Blak Hxouse 2 2019-2020 170 300 $ Toronto VIBE ARTS NExT : Networking and Exploring Together 2019-2020 170 000 $ Toronto URBAN REZ SOLUTIONS SOCIAL ENTERPRISE Say it Loud! Project! 2019-2020 430 000 $ Vaughan VAUGHAN AFRICAN CANADIAN ASSOCIATION The Identity Project 2019-2020 73 800 $ Total : 2 914 973 $

Volet Projets Ville Organisme Projet Année Montant Brampton BRAMPTON TAMIL SENIORS ASSOCIATION Cultural exchange with Indigenous Community 2019-2020 59 000 $ Dundas MÉTIS WOMEN'S CIRCLE (CERCLE DES FEMMES MÉTISSES) Walking Words: Indigenous Languages Made Visible 2019-2020 96 700 $ Hamilton HAMILTON'S CENTRE FOR CIVIC INCLUSION Hamilton for All: Anti-Racism Conference 2019-2020 127 500 $ Kitchener COALITION OF MUSLIM WOMEN OF KITCHENER-WATERLOO Muslim Women's Human Rights Awareness and Education Project 2019-2020 60 759 $ Kitchener SOCIAL DEVELOPMENT CENTRE WATERLOO REGION Civic Exchange Hub 2019-2020 2019-2020 63 300 $ Ottawa OTTAWA CHINESE COMMUNITY SERVICE CENTRE Cultural Understanding and Empowering Women in It 2019-2020 157 279 $ Ottawa ALLIANCE DES BURUNDAIS DU CANADA Projet Dialogue Interculturel au Canada, DIC 2019-2020 80 390 $ Thornhill COMMUNITY BUILDERS Manitoulin and North Shore Youth Building Bridges and Combating Racism 2019-2020 151 618 $ Toronto HISTORICAL FILM STUDIOS CORP. Search Out the Land: The Story of the Jewish Community in Canada - Conversations Dealing with Multiculturalism, Discrimination and Racism 2019-2020 96 313 $ Toronto WHY NOT THEATRE Why Not Theatre - Women of Colour Mentorship Program 2019-2020 187 500 $ Toronto PRIDE TORONTO Commemorating the 50th Anniversary of Stonewall - 2 Spirit Tales 2019-2020 600 000 $ Toronto SUSTAINABLE THINKING AND EXPRESSION ON PUBLIC SPACE (STEPS) INITIATIVE Place(makers) 2019-2020 54 973 $ Toronto BANGLADESHI-CANADIAN COMMUNITY SERVICES (BCS) The Peacemaker Initiative (PI) 2019-2020 94 770 $ Thunder Bay NORTHERN NISHNAWBE EDUCATION COUNCIL The Amazing Race and DFC Experience 2019-2020 245 504 $ Waterloo AFRICAN WOMEN'S ALLIANCE OF WATERLOO REGION "My Community Table": Breaking Bread Together 2019-2020 41 315 $ Welland WELLAND HERITAGE COUNCIL AND MULTICULTURAL CENTRE Niagara Youth Integration Program 2019-2020 180 538 $ Total : 2 297 459 $

Volet Renforcement des capacités communautaires Ville Organisme Projet Année Montant Brantford BRANTFORD REGION INDIGENOUS SUPPORT CENTRE Brantford Region Indigenous Support Centre 2019-2020 70 500 $ Hamilton GLOBAL CITIZENS CARE FOR UNDERPRIVILEGED AND REFUGEE EMPOWERMENT INC. Innovation for Growth 2019-2020 50 000 $ Kingston KINGSTON EMPLOYMENT AND YOUTH SERVICES INC. Workplace Diversity & Inclusion Charter Implementation 2019-2020 89 639 $ Kitchener RECEPTION HOUSE - WATERLOO REGION INC. Connected Communities 2019-2020 52 800 $ London LONDON MULTICULTURAL COMMUNITY ASSOCIATION Empower Ethnic Groups to Create or Maintain Their Ethnic Organizations 2019-2020 25 000 $ London PILLAR NONPROFIT NETWORK Indigenous Learning in the Nonprofit Sector - London and Area 2019-2020 36 750 $ Markham THE CROSS-CULTURAL COMMUNITY SERVICES ASSOCIATION TCCSA Diversity and Inclusivity Capacity Building Project 2019-2020 49 374 $ Mississauga PEEL MULTICULTURAL COUNCIL Public Education on Diversity and Inclusion in Canadian workplaces 2019-2020 36 354 $ Ottawa SOMALI CENTRE FOR FAMILY SERVICES Building Capacity is the Cornerstone of Organizational Development 2019-2020 90 000 $ Ottawa FONDATION ACACIA Une chance pour tous 2019-2020 66 600 $ Ottawa OTTAWA COMMUNITY IMMIGRANT SERVICES ORGANIZATION Building Our Welcome: Ensuring Inclusion and Responsiveness in Refugee Integration 2019-2020 99 752 $ Ottawa TABLE DE CONCERTATION DES PRÉSIDENTS DE LA COMMUNAUTÉ CONGOLAISE DU CANADA Renforcer la participation citoyenne 2019-2020 20 000 $ Toronto TROPICANA COMMUNITY SERVICES ORGANIZATION OF SCARBOROUGH Website Redevelopment 2019-2020 24 500 $ Toronto JANE/FINCH COMMUNITY TENNIS ASSOCIATION Jane Finch Community Tennis Association - Capacity Building Project 2019-2020 41 500 $ Toronto ABUSE NEVER BECOMES US (A.N.B.U.) ANBU's Peer Champions 2019-2020 20 900 $ Toronto GASHANTI: YOUNG SOMALI WOMEN INITIATIVE Amplifying The Voices of Young Racialized Women 2019-2020 62 670 $ Toronto NORTH YORK ARTS Art Connects: Building Cultural Competence in the Arts 2019-2020 22 865 $ Toronto CANADIAN COUNCIL OF MUSLIM WOMEN The Digital Anti-Racism Education or D.A.R.E. Project 2019-2020 100 000 $ Toronto CHILDREN'S PEACE THEATRE Intergenerational Village Matrix (Capacity Building) 2019-2020 99 924 $ Toronto CPAC Governance and Outreach Capacity Upgrade 2019-2020 75 000 $ Toronto METRO TORONTO CHINESE & SOUTHEAST ASIAN LEGAL CLINIC Increase Community Capacity to Address Racism, Discrimination and Related Intolerance 2019-2020 88 000 $ Toronto MIGRANTS RESOURCE CENTRE CANADA IMPACT Project - Immigrants and Migrants Participating for Collective Transformations 2019-2020 62 470 $ Toronto RWANDAN CANADIAN HEALING CENTRE African Canadian Leadership Training and e-Capacity Support Project 2019-2020 69 499 $ Waterloo INNOVATE INCLUSION Innovate Inclusion Collaborative Community Building 2019-2020 98 050 $ Windsor AFRICAN COMMUNITY ORGANIZATION OF WINDSOR (ACOW) African-Centered Partnership Project: Building Bridges Across Differences 2019-2020 99 442 $ Total : 1 551 589 $

