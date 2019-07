Appuyer les langues autochtones dans les provinces de l'Atlantique

Le gouvernement du Canada appuie 36 projets liés aux langues autochtones dans les provinces de l'Atlantique

FREDERICTON, le 24 juill. 2019 /CNW/ - L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investirait plus de 4,1 millions de dollars sur deux ans pour aider à préserver, à promouvoir et à revitaliser des langues autochtones dans les provinces de l'Atlantique. Le ministre O'Regan a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Octroyés dans le cadre de l'Initiative des langues autochtones, ces fonds doivent appuyer 36 projets communautaires, parmi lesquels des camps d'immersion linguistique, des cours, des programmes d'immersion et des programmes de mentor-apprenti offerts dans des communautés autochtones des provinces de l'Atlantique. Ces projets aideront aussi à produire et à distribuer des ressources linguistiques, y compris des outils de traduction, du matériel pédagogique et des livres pour enfants. Ils favoriseront la préservation, la revitalisation et la promotion du malécite, du micmac, du passamaquoddy, du wolastoq et de l'innu-aimun.

Citations

« La langue est un aspect essentiel de l'identité et de la culture des peuples autochtones. C'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à prendre les mesures nécessaires pour aider à préserver, à promouvoir et à revitaliser les langues autochtones. En partenariat avec les partenaires autochtones, nous veillons à ce que les langues autochtones puissent s'épanouir partout au pays. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Nous sommes fiers d'offrir un financement à des organismes de la région de l'Atlantique qui appuient la préservation et la promotion des langues et des cultures autochtones. Nous sommes conscients de l'importance de ces projets, car ils font une grande différence et ils ont une incidence majeure sur la revitalisation des langues autochtones.

- L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services autochtones

« L'Assemblée des Premières Nations continue de jouer un rôle central dans la défense des droits et la représentation des peuples des Premières Nations au Canada. J'ai été très heureux de travailler avec l'Assemblée des Premières Nations à l'élaboration conjointe du projet de loi C-91, la Loi concernant les langues autochtones. Cette 40e assemblée générale annuelle est un forum important qui nous permettra d'obtenir les points de vue dont nous avons grandement besoin pour aller de l'avant avec les peuples autochtones sur la voie de la réconciliation. »

- M. Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme (Multiculturalisme)

« Nos communautés sont plus fortes lorsque nous embrassons nos cultures et notre patrimoine diversifiés, et la langue est un élément crucial de la façon dont nous racontons nos histoires. C'est le cas du wolastoq parlé sur ce territoire et des efforts concertés qui sont déployés pour préserver l'histoire commune de la région. Grâce à la volonté de notre gouvernement de protéger et de revitaliser les langues autochtones, nous assurons la santé des collectivités pour les générations à venir. »

- M. Matt DeCourcey, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Fredericton

« Financer des programmes comme ceux-ci, qui mettent des ressources financières entre les mains de ceux et celles qui savent bien comment les utiliser, est essentiel pour assurer la vitalité des langues autochtones et l'efficacité de la Loi sur les langues autochtones historique que le gouvernement a récemment adoptée, surtout que 2019 est l'Année internationale des langues autochtones. »

- M. Marc Miller, secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones

Les faits en bref

L'UNESCO a décrété 2019 l'Année internationale des langues autochtones. Selon l'organisation, les trois quarts des 90 langues autochtones encore vivantes au Canada sont désignées comme « en danger ».

En 2016, seuls 15,6 p. 100 des Autochtones pouvaient converser dans une langue autochtone, comparativement à 17 p. 100 en 2011 et à 21 p. 100 en 2006.

Dans le budget de 2017, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 89,9 millions de dollars sur trois ans pour préserver, promouvoir et revitaliser les langues et les cultures autochtones.

L'Initiative des langues autochtones soutient la préservation et la revitalisation des langues autochtones grâce à des activités et projets communautaires qui comprennent la publication de documents en langues autochtones, des cours de langues autochtones et la mise sur pied de stratégies de préservation des langues autochtones.

Le 21 juin, la gouverneure générale du Canada a octroyé la sanction royale à la Loi sur les langues autochtones. Depuis 2017, Patrimoine canadien collabore avec des organisations autochtones nationales pour élaborer cette loi historique.

Afin de soutenir la mise en œuvre de la Loi sur les langues autochtones, le budget de 2019 comprend un investissement de 333,7 millions de dollars sur 5 ans et de 115,7 millions par année par la suite.

Tableaux des données

Bénéficiaires Projets Montant Année Tobique Child & Family Services Agency Inc. Projet de préservation de la culture et de la langue neqotkuk wolastoqiyik 99 974 $ 2018-2019 Mi'kmaw Heritage Research and Restoration Association Deux camps d'immersion en langue et en culture micmaques de cinq jours à Grand Falls, à Terre-Neuve-et-Labrador, et à Little Bras D'Or, en Nouvelle-Écosse 197 589 $ 2018-2019 Mi'kmaw Heritage Research and Restoration Association Prendre des mesures pour ramener la langue micmaque à Sipekni'katik et à Mi'kma'ki 199 371 $ 2018-2019 Mi'kmaw-Kina'matnewey Projet de maître-apprenti de Mi'kmaw Kina'matnewey 100 000 $ 2018-2019 Première Nation de We'koqma'q « Mawi Kinu'tmasulti'k - Ensemble, nous apprenons » 25 137 $ 2018-2019 Première Nation d'Eel Ground Niche linguistique d'Eel Ground (Natoaganeg) 89 652 $ 2018-2020 First Nation Education Initiatives Inc. Monstres et mythes 589 680 $ 2018-2020 Ni'gweg Collective Nitap 307 380 $ 2018-2020 Première Nation de Pabineau Projet de langue et de culture micmaques 139 097 $ 2018-2020 Première Nation de St. Mary Programme intensif de malécite pour adultes de la Première Nation de St. Mary 176 642 $ 2018-2020 Mi'kmaw Native Friendship Society Projet d'archives micmaques 153 295 $ 2018-2020 Première Nation de Millbrook Élaboration d'un programme de micmac de troisième année 80 000 $ 2018-2020 Première Nation de Lennox Island Vivre à travers le prisme de ma langue (« Living through my language ») 111 156 $ 2018-2020 The Native Council of Prince Edward Island Raconter nos histoires 287 490 $ 2018-2020 Première Nation de Kingsclear Outil de traduction en malécite 74 980 $ 2019-2020 Mawiw Council Inc. Langue et arts et artisanat autochtones traditionnels 74 309 $ 2019-2020 North Shore MicMac District Council Inc. Outil de traduction en micmac 74 980 $ 2019-2020 Première Nation d'Oromocto Projet de matériel pour le programme d'immersion en malécite 74 667 $ 2019-2020 Tobique Child and Family Services Agency Inc. Projet de préservation de la culture et de la langue Neqotkuk Wolastoqiyik 75 060 $ 2019-2020 Université du Nouveau-Brunswick - Mi'kmaq-Wolastoqey Centre Wolastoqey Latuwewaken - Résurrection 74 230 $ 2019-2020 Première Nation de Woodstock Programme d'immersion en malécite pour adultes de la Première Nation de Woodstock 75 000 $ 2019-2020 Flat Bay Band Inc. Une meilleure place - 2e film d'une série de 8 films sur l'humilité 75 000 $ 2019-2020 Qalipu Cultural Foundation Inc. Apajitaiek (traduction : « nous sommes de retour ») 33 055 $ 2019-2020 Mi'kmaw Heritage Research and Restoration Association Réapprendre notre précieuse langue, Première Nation de Glooscap 74 719 $ 2019-2020 Mi'kmaw Heritage Research and Restoration Association Livres pour enfants et « interlocuteur » micmac 74 919 $ 2019-2020 Mi'kmaw Heritage Research and Restoration Association Camp de culture et de langue micmaques de la Première Nation d'Indian Head 74 669 $ 2019-2020 Mi'kmaw Heritage Research and Restoration Association Résurrection de notre langue et de notre culture micmaques, Première Nation de Millbrook 74 519 $ 2019-2020 Mi'kmaw Heritage Research and Restoration Association « Apprendre à lire et à écrire notre langue », Première Nation de Pictou Landing 74 794 $ 2019-2020 Mi'kmaw-Kina'matnewey Projet de mentor-apprenti en langue micmac 75 000 $ 2019-2020 Première Nation de Pictou Landing Apaja'tuek tli'sutimk! 70 475 $ 2019-2020 Women of the First Light Wabanaki Newegati 73 355 $ 2019-2020 Elsipogtog Education Wellness Inc. Projet d'immersion en micmac sur le terrain d'Elsipogtog 66 059 $ 2019-2020 The St. John's Native Friendship Centre Association Renforcer la communauté en revitalisant la langue 75 000 $ 2019-2020 Première Nation de We'koqma'q Renouer avec la Terre mère grâce à la culture et à la langue en offrant une éducation sur le terrain 60 600 $ 2019-2020 First Nation Education Initiatives Inc. Autochtonisation de la langue 74 000 $ 2019-2020 Mi'gmaq Child and Family Services of New Brunswick Inc. Formation sur la langue et la culture micmaques - Fierté et réconciliation 57 994 $ 2019-2020

Célébrons les langues autochtones au Canada

Initiative des langues autochtones

Année internationale des langues autochtones de l'UNESCO

