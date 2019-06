Appuyer la prochaine génération de travailleurs de la classe moyenne en Ontario

La stratégie modernisée aidera les jeunes Canadiens qui font face à des obstacles à l'emploi

OTTAWA, le 6 juin 2019 /CNW/ - La prospérité continue du Canada dépend de la capacité des jeunes Canadiens à poursuivre des carrières intéressantes. En les aidants à acquérir les compétences et l'expérience requises pour avoir une juste chance de réussir, nous investissons dans notre richesse la plus importante -- nos gens.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, avec la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Catherine McKenna, a souligné l'investissement de plus de 1,7 million de dollars pour le programme CareerConnect du Conseil des technologies de l'information et des communications. Cet investissement aidera plus de 120 jeunes de Barrie, de Peterborough, de la région de St. Catharines-Niagara, de Toronto, du Grand Sudbury, de la région d'Ottawa et de Windsor à acquérir de l'expérience de travail et des compétences liées à leur domaine d'étude et à leur objectif de carrière et ainsi, à intégrer le marché du travail.

Cette annonce fait suite à une autre faite par la ministre cette semaine. Le 3 juin dernier, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé le lancement de la nouvelle Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ). Cette dernière offrira des services d'aide à l'emploi plus souples et soutiendra davantage tous les jeunes Canadiens. Elle aidera les jeunes à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour intégrer le marché du travail et permettra de s'assurer que personne ne soit laissé derrière.

Également le 3 juin, la ministre a lancé un appel de propositions pour Emploi et Développement social Canada, dans le cadre de la SECJ, d'organisations qui aideront les jeunes à surmonter les obstacles à l'emploi. L'appel de propositions sera ouvert jusqu'au 26 juillet 2019.

« La SECJ s'inspire du succès de la Stratégie emploi jeunesse pour appuyer la prochaine génération de travailleurs de la classe moyenne. Les jeunes Canadiens sont talentueux, ambitieux et travaillants, mais nombre d'entre eux ont parfois de la difficulté à partir du bon pied sur le marché de l'emploi. La nouvelle stratégie facilitera la transition des jeunes de l'école au marché du travail, y compris ceux qui se butent à des obstacles. Cela fait partie de notre plan de nous assurer que tous ont les mêmes chances de réussir. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail

« De tels investissements auront un impact à Ottawa-Centre et partout au pays. Cette stratégie sera essentielle pour que les jeunes développent leurs compétences, leur confiance en soi et leur sens de responsabilité. Notre gouvernement continuera toujours à créer pour les jeunes des opportunités d'emploi significatives et essentiels pour leur avenir. »

- L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Préparer les jeunes Canadiens à l'atteinte de leur plein potentiel afin qu'ils puissent innover et faire croître les industries de demain n'a jamais été plus capital pour notre économie. Nous sommes enchantés de cette annonce, qui favorise l'acquisition de compétences tout en créant des possibilités d'emploi et un avenir numérique commun pour tous les jeunes Canadiens. »

- Namir Anani, président et chef de direction, Conseil des technologies de l'information et des communications

Les faits en bref

Les emplois potentiels des participants dans le cadre du programme CareerConnect du Conseil des technologies de l'information et des communications comprennent : ingénieur et concepteur de logiciels, technicien d'essai de systèmes, programmeur informatique et développeur de médias interactifs, technicien de réseau informatique, analyste et consultant pour des systèmes d'informations, et gestionnaire de systèmes informatiques et d'information.

La SECJ a été remaniée pour répondre aux recommandations formulées par le Groupe d'experts sur l'emploi chez les jeunes. Ces dernières avaient pour but d'offrir plus de programmes et d'aider les jeunes à surmonter les obstacles à l'emploi et à acquérir les compétences, les capacités et l'expérience de travail requises pour entreprendre leur carrière du bon pied. La stratégie modernisée offrira des services plus souples, une admissibilité élargie et un soutien personnalisé aux jeunes qui font face à des obstacles à l'emploi, afin de répondre aux besoins de chacun.

Dans le cadre de la SECJ, Emploi et Développement social Canada a lancé un appel de propositions pour obtenir du financement en 2020-2021, ouvert aux organisations qui aident les jeunes à surmonter les obstacles à l'emploi. Il sera ouvert jusqu'au 26 juillet. Les projets peuvent avoir une portée nationale ou régionale et pourront commencer dès le 1er avril 2020.

Portée nationale : les activités de projet doivent se dérouler dans au moins trois provinces ou territoires



Portée régionale : les activités de projet peuvent avoir une portée provinciale, territoriale ou locale, mais doivent se limiter à une seule province ou un seul territoire.

Les organismes sont fortement encouragés à ouvrir un compte dans le portail gouvernemental sécurisé des Services en ligne des subventions et contributions ; ils pourront ensuite présenter une demande dans le cadre ce programme et d'autres possibilités de financement offertes par Emploi et Développement social Canada .

Les volets précédents offerts par la Stratégie emploi jeunesse (Connexion compétences, Objectif carrière et Expérience emploi été) ont été intégrés afin de créer un réseau de prestation de services plus souple et le programme Emplois d'été Canada a élargi l'admissibilité pour y inclure tous les jeunes de 15 à 30 ans, ne limitant plus le programme uniquement aux étudiants.

Pour aider les jeunes à acquérir les compétences et l'expérience requises pour dénicher et conserver un bon emploi, le budget de 2019 prévoit de tirer profit des précédents investissements et d'investir un montant supplémentaire de 49,5 millions de dollars sur cinq ans afin de lancer une Stratégie emploi et compétences jeunesse modernisée. Par le biais du budget de 2018, le gouvernement verse une somme supplémentaire de 448,5 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2018-2019 pour moderniser la stratégie et continuer d'offrir plus d'emplois d'été au Canada à l'été 2019.

Modernisation de l'emploi chez les jeunes

