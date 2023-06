Le gouvernement du Canada investit dans des programmes de formation renommés qui permettent aux musiciennes et musiciens de s'épanouir sur les plans créatif et professionnel

HAMILTON, ON, le 23 juin 2023 /CNW/ - Les arts sont essentiels à une société inclusive. Ils reflètent notre diversité culturelle, linguistique et régionale, et ils sont au cœur de l'économie créative du Canada. Le gouvernement du Canada stimule la vitalité du secteur artistique canadien en soutenant les écoles d'art partout au pays.

Aujourd'hui, Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, a annoncé un appui de 1,2 million de dollars au Brott Music Festival dans la région de Hamilton. Ce festival est l'un des plus grands festivals de musique orchestrale au Canada. La ministre Tassi a fait cette annonce au nom de Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, en compagnie de Lisa Hepfner, députée de Hamilton Mountain, et d'Andrea Horwath, mairesse de Hamilton.

Grâce au Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts de Patrimoine canadien, le Brott Music Festival offre deux programmes de formation musicale professionnelle : l'Orchestre de l'académie nationale du Canada et le BrottOpera. Ces programmes recevront un financement sur deux ans, à partir de 2023, afin d'offrir une formation de niveau international comprenant des stages, des classes de maître et des expériences pédagogiques axés ou non sur la prestation, en direct ou virtuellement. Ils permettront à des artistes professionnels émergents très talentueux, femmes et hommes, d'acquérir des compétences créatives et pratiques indispensables à une carrière musicale couronnée de succès et ils leur donneront la possibilité de travailler dans leur domaine.

Cet investissement s'inscrit dans l'engagement du gouvernement à encourager le développement des compétences dans le secteur culturel, à promouvoir la diversité culturelle et à appuyer le développement de la prochaine génération d'artistes, de créatrices et créateurs et de chefs de file du domaine culturel canadien.

Citations

« Le Brott Music Festival est un exemple frappant de la façon dont le Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts soutient la formation artistique au Canada. En plus de favoriser l'excellence artistique et d'offrir aux jeunes musiciennes et musiciens la chance de développer leurs compétences, il permet de mettre en valeur leur incroyable talent. Leur dévouement à leur art et à leur formation nous rend fiers. »

- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Depuis plus de trois décennies, le Brott Music Festival joue un rôle clé sur la scène musicale canadienne et dans le perfectionnement professionnel d'artistes canadiens talentueux qui enrichissent nos vies et contribuent à notre économie. Grâce à ce financement, nous veillons à ce que la prochaine génération d'artistes professionnels continue de bénéficier des ressources et des possibilités dont elle a besoin pour perfectionner son art, explorer sa créativité et réaliser son potentiel. »

- Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Depuis 36 ans, le Brott Music Festival ajoute une touche de couleurs, de culture et de dynamisme à Hamilton. Grâce à ce financement, la vision de Boris Brott, qui consiste à mettre de la musique dans tous les coins de la ville, continuera à s'épanouir à l'avenir.

- Lisa Hepfner, députée de Hamilton Mountain

« Hamilton est reconnue pour sa richesse artistique et son dynamisme culturel dans tous les genres. Le Brott Music Festival fait partie intégrante de la scène artistique de Hamilton depuis plus de 30 ans, et c'est l'un des plus grands festivals de musique orchestrale au Canada. Ses programmes, soit l'Orchestre de l'académie nationale du Canada et le BrottOpera, ont permis à des centaines d'artistes d'obtenir leur diplôme et de voir leur succès croître sur la scène internationale. Nous remercions le gouvernement fédéral de nous avoir offert une contribution par l'entremise du Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts, qui aidera les artistes émergents à devenir la prochaine génération d'artistes professionnels. »

- Andrea Horwath, mairesse de Hamilton

« Depuis 35 ans, Patrimoine canadien, par l'entremise du Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts, contribue au succès de l'Orchestre de l'académie nationale du Canada. Au cours des années, plus de 1 300 musiciennes et musiciens ont obtenu leur diplôme d'interprétation, d'enseignement et d'entrepreneuriat artistiques et travaillent dans le monde entier. Les idéaux de l'Orchestre de l'académie nationale du Canada correspondent parfaitement à la mission du Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts en faveur de la qualité artistique, du mentorat, de la diversité et de la fierté nationale. Nous sommes particulièrement fiers de gérer ce programme national ici même, à Hamilton. »

- Ardyth Brott, directrice générale, Brott Music Festival

Les faits en bref

Le Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts appuie la formation artistique au Canada. Il soutient financièrement les activités courantes des organismes artistiques canadiens sans but lucratif qui se spécialisent dans la formation d'artistes qui visent une carrière professionnelle nationale ou internationale de haut niveau.

Le Fonds appuie les organismes canadiens qui offrent une formation artistique d'envergure nationale et de grande qualité qui attire des artistes de toutes les régions du pays et de l'étranger. Les fonds sont versés aux organismes qui ont le plus de retombées positives pour les Canadiennes et Canadiens, et qui offrent également de la formation aux jeunes et aux groupes autochtones ou racisés et aux autres groupes en quête d'équité.

Le budget de 2022 prévoit une augmentation permanente de 5 millions de dollars par année pendant 3 ans pour le Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts. Cette augmentation vise principalement à remédier aux inégalités historiques dans le financement des écoles d'art autochtones ou racisées et d'autres écoles en quête d'équité. Depuis 2009, le Fonds dispose d'un budget annuel de 22,8 millions de dollars.

Fondé en 1987, le Brott Music Festival est l'un des plus grands festivals de musique pour orchestre au Canada. Il présente chaque année dans la région de Hamilton des concerts classiques, jazz, rock, pop, multidisciplinaires ainsi que de la musique de chambre, de la musique de comédies musicales et des concerts éducatifs. Le festival propose également deux programmes de formation musicale professionnelle : l'Orchestre de l'académie nationale du Canada et le BrottOpera.

