La ministre Mélanie Joly annonce un soutien de plus de 16 M$ du gouvernement du Canada à des entreprises et organismes qui développent des solutions novatrices

C'est avec l'aide des nouvelles technologies que les entrepreneurs parviennent à développer de nouveaux produits, à améliorer les méthodes de production, à déployer de nouvelles stratégies de commercialisation et à mettre en œuvre de nouvelles pratiques organisationnelles.

Les entreprises et les organismes de tous les secteurs ont besoin de solutions novatrices pour se démarquer de la concurrence, améliorer leur productivité et assurer une croissance durable.

46 entreprises et organismes québécois bénéficient de 16,4 M$ pour développer leurs idées

L'écosystème entrepreneurial québécois regorge de PME ayant développé des solutions technologiques qui permettent d'optimiser la façon dont elles produisent des biens et offrent des services. Ces solutions permettent au Québec d'être plus résilient face aux enjeux économiques causés par la crise sanitaire.

Depuis bon nombre d'années, le gouvernement du Canada s'est donné comme mandat d'appuyer l'innovation et la commercialisation de ces initiatives, au bénéfice des entreprises et des consommateurs. La ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly, annonce aujourd'hui des aides financières totalisant 16 425 487 M$ destinées à 46 projets novateurs qui ont vu le jour à travers l'ingéniosité des entrepreneurs d'ici.

Ces contributions rendent possible le développement de solutions interactives, de logiciels spécialisés, de plateformes numériques sur mesure, de programmes pour l'enseignement en ligne et de produits biotechnologiques.

Soutenir les accélérateurs et les incubateurs pour propulser l'innovation

En plus d'investir dans les entreprises innovantes, DEC travaille en synergie avec les incubateurs et les accélérateurs d'entreprises du Québec. Ceux-ci offrent un appui crucial aux jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance (start-up) à toutes les étapes de leur existence et sont des pépinières de talents et d'innovation.

C'est notamment le cas de l'accélérateur de création d'entreprises technologiques (ACET), Centre de l'entrepreneurship technologique de l'ETS (Centech), et de Québec International, Entrepreneuriat Laval, qui se voient respectivement accorder des contributions non remboursables de 5 M$ et de 2 M$. Ce soutien renforcera le dynamisme de l'écosystème d'innovation en mobilisant les incubateurs, les accélérateurs et les autres acteurs du milieu (universités, centres collégiaux de transfert de technologie, consortiums et centres de recherche, etc.) autour de projets communs.

Pour plus de précisions sur les projets et les aides financières, veuillez consulter le document d'information connexe.

La pandémie de COVID-19 a propulsé des tendances technologiques clés, notamment dans le contexte du télétravail, du divertissement, de la santé mentale, de l'achat en ligne et du paiement numérique, de l'impression 3D et de la robotique. Plutôt que de devoir jongler avec un ralentissement de ses activités pendant la crise, le domaine des technologies a surtout vu naitre des opportunités de développement et est même considéré comme une solution à la crise actuelle et pour aider à relever les défis à venir.

L'innovation jouera un rôle prépondérant dans la lutte contre les effets dévastateurs de la pandémie et le gouvernement du Canada continuera d'être un acteur clé dans l'appui au développement technologique.

Citations

« Partout au pays, la technologie transforme les industries traditionnelles, le développement des affaires et la façon dont nous collaborons. Aider les entreprises à innover afin qu'elles puissent accroître leur compétitivité et créer des emplois de bonne qualité est au cœur de nos priorités depuis bon nombre d'années. Nous soutenons ces PME québécoises dont le succès est bien établi et qui feront partie de la solution pour redonner de bons emplois aux Québécois, pour contribuer à la vitalité de nos économies locales et pour certaines, à lutter contre la pandémie. Comme en témoigne l'annonce d'aujourd'hui, nous étions là pour elles avant la pandémie et nous continuerons de travailler ensemble pour trouver des solutions et revenir encore plus forts. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Nous savons que l'innovation peut grandement contribuer à améliorer l'existence des citoyens du Canada et du monde entier qui doivent sans cesse composer avec les tendances mondiales marquées par la rupture et le changement. La situation que nous vivons actuellement en est un bon exemple. Le gouvernement du Canada s'est engagé à stimuler l'innovation pour accroître la productivité et la compétitivité à long terme des entreprises et organismes. Nous sommes aussi fiers de pouvoir offrir un meilleur soutien aux pépinières et accélérateurs d'entreprises, véritable moteur technologique pour le futur. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

Faits en bref

L'honorable Mélanie Joly est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

