Appui supplémentaire de 1,3 M$ pour accélérer la transformation numérique des événements et des attractions touristiques

QUÉBEC, le 24 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer l'octroi de 1,3 million de dollars supplémentaires à Événements Attractions Québec (EAQ) afin de soutenir son projet d'accompagnement d'activités, d'événements et d'attractions touristiques pour y accélérer le virage numérique.

Ce soutien s'ajoute à la somme de 1,5 million de dollars annoncée aujourd'hui par le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, dans le cadre de l'Offensive de transformation numérique. En additionnant les 200 000 $ accordés par le ministère du Tourisme par l'intermédiaire du volet 2 des ententes de partenariat régional en tourisme 2020-2022, ce sont 3 millions de dollars qui auront été accordés à EAQ pour son projet, qui vise entre autres à favoriser le développement d'une culture numérique dans le milieu des activités, des attraits et des événements touristiques. Plus de 1 500 entreprises sont visées.

Le soutien accordé vise notamment à augmenter l'utilisation, par les entreprises et les organismes touristiques, de solutions numériques à l'aide de trois leviers, soit la plateforme transactionnelle, la plateforme de réservation et la plateforme de diffusion. Le projet porté par EAQ permettra entre autres de sensibiliser, d'accompagner et de soutenir financièrement des entreprises lors de la réalisation et de l'implantation de solutions numériques et, ainsi, d'optimiser les retombées des ventes générées de cette façon.

« Nous nous sommes engagés à soutenir l'industrie touristique pour qu'elle ait une présence efficace sur le Web et pour que nos entreprises et leurs partenaires puissent mettre en œuvre des solutions numériques qui facilitent leur travail, augmentent leur compétitivité et répondent aux attentes des visiteurs dans toutes les régions du Québec. Avec le soutien annoncé aujourd'hui, on agit de façon concrète sur la transformation numérique des entreprises touristiques, un des piliers du retour à la croissance définis dans notre Cadre d'intervention touristique 2021-2025. Nous allons continuer d'appuyer ce virage crucial ainsi que notre industrie dans son désir d'innover et de se développer. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« La transformation numérique est essentielle à la croissance et à la pérennité de nos entreprises. Grâce à sa fine connaissance du secteur touristique, Événements Attractions Québec sera en mesure de bien accompagner les entreprises du secteur dans ce processus. Le soutien financier accordé aujourd'hui sera profitable non seulement pour l'ensemble du secteur touristique, mais aussi pour toutes les régions du Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Nous sommes reconnaissants de la confiance des partenaires gouvernementaux et enthousiastes de pouvoir mettre en œuvre des programmes qui soutiendront concrètement la transition numérique des activités touristiques. Cet investissement stratégique aura un effet important sur la réussite des entreprises en contribuant à accroître leur capacité d'accueillir des clients, à optimiser les revenus de billetterie et à faire rayonner leur offre de façon numérique. Les retombées seront globales puisque les activités touristiques, qui sont au cœur de l'offre, stimulent les déplacements et les visites. »

François-G. Chevrier, directeur général d'EAQ

Faits saillants :

La transformation numérique fait partie intégrante du Cadre d'intervention touristique 2021-2025, qui balise les interventions à mettre en place pour assurer la sortie de crise de l'industrie touristique, soutenir les entreprises qui devront s'adapter à un nouvel environnement d'affaires et contribuer au retour à la performance de ce secteur économique majeur pour le Québec.

L'OTN est une initiative stratégique qui vise à mobiliser et à concerter les différents ministères à vocation économique ainsi que des partenaires stratégiques de l'écosystème de développement économique et des réseaux d'expertise afin de soutenir davantage les entreprises souhaitant entreprendre ou consolider une démarche de transformation numérique.

Regroupant plus de 450 événements et attractions membres, EAQ est une association touristique sectorielle reconnue par le ministère du Tourisme. Elle a pour mission de concerter, de représenter et de soutenir les attractions touristiques, les festivals et les événements au sein d'une communauté dynamique et innovante contribuant pleinement à la vitalité de toutes les régions du Québec.

