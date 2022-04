Appui de 50 M$ pour bonifier le parc hôtelier au Québec

QUÉBEC, le 27 avril 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer qu'une enveloppe de 50 millions de dollars est rendue disponible afin de bonifier le parc hôtelier au Québec.

Cette somme est octroyée dans le cadre du volet du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT), destiné aux établissements hôteliers, comme prévu dans le budget 2022-2023.

Depuis le lancement du volet 2 - Fonds de financement pour les établissements hôteliers du PADAT en juin 2020, 59 projets ont été soutenus, pour des prêts totalisant quelque 111 millions de dollars et représentant des investissements à venir de plus de 165,9 millions de dollars à travers 16 régions touristiques du Québec.

Le Fonds permet de couvrir 90 % des coûts admissibles pour des travaux de rénovation et de mise à niveau :

des unités d'hébergement;

des salles de réunion et de congrès;

des aires publiques (hall d'entrée, réception, salle à manger, aires de repos, toilettes publiques, bars et autres aménagements intérieurs) ou de la structure extérieure de l'immeuble (revêtement, toiture, portes et fenêtres, etc.).

Il vise aussi l'amélioration et l'adaptation des équipements et des infrastructures en vue de respecter les mesures sanitaires et l'agrandissement d'infrastructures hôtelières.

Les projets de construction de nouveaux établissements hôteliers sont admissibles dans les dix régions touristiques en déficit d'unités d'hébergement, soit :

le Bas-Saint-Laurent;

les Cantons-de-l'Est;

Charlevoix;

Chaudière-Appalaches;

la Gaspésie;

les Îles-de-la-Madeleine;

Lanaudière;

les Laurentides;

la Mauricie;

la Montérégie.

Citation :

« Notre gouvernement a fait du soutien à l'industrie touristique une priorité. Comme le secteur de l'hébergement touristique en est une pierre angulaire, il est nécessaire de l'aider à surmonter les obstacles de la pandémie tout en assurant son renouvellement et sa vitalité. En rendant disponible cette nouvelle somme, nous continuons d'apporter un appui concret aux établissements d'hébergement touristique de toute taille en plus de bonifier l'expérience et la capacité d'accueil de notre destination. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

Rappelons que ce programme de prêts et de garanties de prêt à taux avantageux fait partie du Plan de relance touristique, mis en place par la ministre du Tourisme le 11 juin 2020. Ce programme est administré conjointement par le ministère du Tourisme et Investissement Québec.

Cette aide au secteur hôtelier s'ajoute à celles annoncées récemment , soit les 7 millions de dollars accordés grâce à une compensation versée aux entreprises sur la base de l'écart de la taxe sur l'hébergement ( TSH ) pour le premier trimestre de 2021 par rapport à celui de 2020 ainsi que les 6 millions pour la remise en vigueur du pardon sur les dépenses en énergie dans le cadre du Programme d'action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) - volet Tourisme.

TSH Dans le cadre du budget 2022-2023, le gouvernement prévoit près de 304 millions de dollars pour poursuivre les efforts de relance du tourisme et soutenir le retour à la croissance.

L'aide financière s'inscrit dans la mise en œuvre du Cadre d'intervention touristique 2021-2025 : Agir aujourd'hui. Transformer demain , qui vise à assurer la viabilité des entreprises touristiques faisant face aux contrecoups de la pandémie et à appuyer le développement de projets majeurs et de diversification.

Cadre d'intervention touristique 2021-2025 : Agir aujourd'hui. Transformer demain pandémie Depuis le début de la pandémie , le gouvernement du Québec a annoncé une série de mesures totalisant près de 1,2 milliard de dollars afin d'aider le secteur du tourisme à traverser la crise et à préparer la reprise des activités touristiques.

