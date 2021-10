Appui de 136 000 $ pour développer le tourisme de nature et d'aventure dans le secteur de Lac-à-la-Tortue

SHAWINIGAN, QC, le 12 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer une aide financière de 136 100 $ à l'entreprise Vélonautique pour soutenir un projet de développement touristique dans le secteur de Lac-à-la-Tortue, à Shawinigan. Cette somme contribuera à mettre en place une base d'aqualudisme offrant des soins de santé, la location de vélos nautiques et une cabine flottante transformable en hébergement insolite.

La députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volet forêts), Mme Marie-Louise Tardif, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx.

L'aide gouvernementale provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique (PSSDT), volet 3 - Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure.

Citations :

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir des initiatives comme celle de Vélonautique. Notre destination est reconnue pour ses grands espaces et se distingue par son offre multiactivité, mais aussi par son originalité. Le projet de l'entreprise reflète bien l'envie de notre industrie de faire vivre aux visiteurs des expériences riches et hors de l'ordinaire. Je suis convaincue que cette annonce suscitera l'intérêt des amateurs de plein air et de détente, qui seront nombreux à vouloir profiter de ce centre de villégiature prometteur. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis impressionnée par la créativité de notre industrie touristique, qui ne ménage aucun effort pour attirer davantage de visiteurs et leur donner le goût de passer plus de temps dans la région. Outre ses paysages à couper le souffle, la Mauricie possède de nombreux attraits pour les émerveiller. C'est un terrain de jeu grandeur nature au cœur de vastes forêts, de nombreux lacs et de grands parcs. Je suis heureuse que le projet de Vélonautique puisse contribuer à la qualité de notre offre touristique. Il fera à coup sûr rayonner davantage notre destination. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volet forêts)

« Je suis fière d'obtenir cette subvention, grâce à laquelle je pourrai concrétiser mes idées innovantes en matière de tourisme durable, et passer d'un petit hébergement à une destination proposant des services originaux sur l'eau. »

Jeanne Charbonneau, présidente-directrice générale de Vélonautique et propriétaire du Gîte du Lac-à-la-Tortue

Faits saillants :

Le projet de Vélonautique vise :

l'acquisition d'un nouveau terrain adjacent au site actuel;



l'achat d'un sauna flottant sur le lac;



l'achat d'une baignoire à remous et la construction d'un espace pour la massothérapie;



l'achat d'une cabine flottante de style bateau-maison;



l'achat de vélos nautiques électriques;



la construction d'un bloc sanitaire;



la construction d'un quai.

Cette initiative permettra d'augmenter la capacité d'accueil des visiteurs en milieu naturel et de bonifier les services. Elle s'inscrit dans les priorités touristiques régionales.

En activité depuis cinq ans, Vélonautique, anciennement connue sous le nom de Gîte du Lac-à-la-Tortue, offre huit chambres en location. L'entreprise propose plusieurs activités, comme la massothérapie, la location d'équipements (vélos, raquettes, canots, kayaks, planches à pagaie, etc.), la baignade, la pêche et une baignoire à remous.

Le PSSDT a pour objectifs de favoriser le développement d'une offre touristique originale, complémentaire et respectueuse du développement durable, et de stimuler l'économie des régions par la création d'emplois, l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

Le volet 3 - Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure vise à confirmer la valeur du Québec comme destination de choix, reconnue pour ses grands espaces et se distinguant par son offre multiactivité.

Lien connexe :

Pour connaître l'ensemble des mesures mises en place pour soutenir l'industrie touristique, visitez Québec.ca.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

https://www.linkedin.com/company/tourismequebec/

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources: Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél.: 514 820-0095, Courriel: [email protected]; Hugo Lemay, Attaché politique, Bureau de circonscription de la députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volet forêts), Tél.: 819 676-5092, Courriel: [email protected]; Renseignements: Gabrielle Vachon, Conseillère en communicationDirection des communications, Ministère du Tourisme, Tél.: 418 643-5959, poste 3476

Liens connexes

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/tourisme