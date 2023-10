Appui aux industries créatives et culturelles - Québec accorde près de 3 M$ à la Société des arts technologiques

MONTRÉAL, le 16 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec attribue des subventions totalisant 2,95 millions de dollars à la Société des arts technologiques (SAT) afin d'appuyer la réalisation de projets de recherche et développement ainsi que la mise en œuvre d'une stratégie d'innovation.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui à l'occasion de l'événement HUB Montréal.

D'une part, 1,25 million de dollars serviront au fonctionnement de la SAT en tant que centre de recherche public axé sur la valorisation des découvertes et des innovations. L'organisme bonifiera son offre de service afin qu'elle profite non seulement aux artistes et aux chercheurs, mais aussi aux jeunes entreprises à fort potentiel de croissance (startups), aux PME et aux grandes entreprises ainsi qu'aux organismes culturels et autres organisations, telles que des établissements de santé.

D'autre part, 1,7 million de dollars seront consacrés à des projets de recherche et développement rassembleurs, basés sur l'immersion, la téléprésence et les réalités mixtes, et réalisés en collaboration avec ses partenaires et les milieux preneurs. Ces projets mobiliseront les centres de recherche universitaires, les acteurs industriels et les laboratoires de recherche appliquée, les incubateurs, les centres de formation et les distributeurs. Les solutions développées pourront être transférables à d'autres secteurs, comme l'aérospatiale et les technologies médicales.

« Pour que le Québec continue de se démarquer à l'international dans le secteur des industries créatives, il faut encourager l'innovation. La SAT est un incontournable pour l'écosystème montréalais. On veut rendre davantage accessibles son expertise et ses installations de pointe, et c'est une excellente nouvelle pour tous les chercheurs de l'industrie. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Cette précieuse aide financière nous permet non seulement de mener des projets de recherche et développement de pointe et de mettre en œuvre notre stratégie d'innovation, mais aussi de pouvoir apporter une immense valeur à l'écosystème, en encourageant la collaboration, la créativité et le progrès dans le domaine des arts numériques et des technologies d'immersion. »

Véronique Paradis, directrice de l'innovation et de la formation de la SAT

La contribution gouvernementale versée à la SAT est issue du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation.

Fondée en 1996, la SAT est un OBNL consacré au développement et au soutien à la culture numérique. Elle est reconnue internationalement pour son rôle actif et précurseur dans l'essor de technologies destinées à la création immersive, à la téléprésence et aux réalités mixtes.

En février 2022, le gouvernement du Québec a octroyé plus de 10 millions de dollars à la SAT pour la réalisation de travaux d'amélioration de ses infrastructures et pour l'acquisition d'appareils spécialisés, afin d'offrir des espaces de recherche et développement à la fine pointe de la technologie.

L'aide financière a notamment permis une mise à niveau du dôme immersif La Satosphère, réouvert au public en juillet dernier.

